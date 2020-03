Un pueblo fija en 30€ el mínimo de compra en el supermercado

El alcalde de la localidad pacense de Herrera del Duque, Saturnino Alcázar, ha emitido un bando en el que fija en 30 euros la cantidad mínima que deben gastar los vecinos en tiendas de alimentación y supermercados para "evitar hacer compras diarias y cumplir con la obligación de estar en casa el máximo tiempo posible".



En el bando se informa de que "se van a controlar la entrada y salida de los comercios de alimentación y supermercados, y serán sancionados todos los ciudadanos que lo incumplan".



El primer edil recuerda a sus 3.500 vecinos que la mayoría de los comercios y supermercados de la localidad "disponen de un servicio de entrega a domicilio y se puede utilizar en cualquier momento".



En el bando se explica que esta medida se adopta ante "el continuo incumplimiento por parte de algunos ciudadanos" de las normas de confinamiento que establece el estado de alarma, "usando como pretexto hacer la compra para salir de casa".



El alcalde recuerda a sus vecinos que el Ayuntamiento puso en marcha la semana pasada un servicio de atención y asistencia domiciliaria destinado a personas mayores, dependientes o que por cualquier circunstancia se encuentren solas.



Igualmente hace un llamamiento a las personas que llegan a la localidad desde otras comunidades, especialmente durante el fin de semana, que es de obligado cumplimiento el aislamiento domiciliario durante 72 horas seguidas sin salir de casa bajo ningún concepto.



Finalmente, "y debido a que estamos en una fase crucial de contención" de la pandemia, Saturnino Alcázar pide "encarecidamente" a sus vecinos "no salir de casa para lo que no sea estrictamente urgente".



En otro bando, recomienda a los mayores que la gestión sobre el cobro de sus pensiones el día 25 lo realice un familiar o se recurra al servicio de atención y asistencia domiciliaria establecida por el ayuntamiento.



El consistorio de este municipio de La Siberia extremeña ha organizado, además, una completa agenda de actos que se transmiten "on line" para tener entretenidos a sus vecinos.



Así, este lunes por la tarde, desde el edificio de la Banda de Música, se interpretó con megafonía para todo el pueblo el ya famoso "Resistiré", con el alcalde tocando el acordeón. También se han programado talleres y asambleas para niños, clases de instrumentos de viento-madera, de bachata o de gimnasia.