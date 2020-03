Estudian usar autobuses para el traslado de trabajadores del campo

La Junta de Andalucía estudia utilizar los autobuses de transporte escolar que la administración sigue costeando, pero que ahora mismo están sin uso al estar cerrados los colegios en el marco de la crisis del coronavirus Covid-19, para trasladar a los trabajadores del campo mientras se prolonga esta situación excepcional.

Así lo ha trasladado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha subrayado el trabajo "encomiable" y la labor "fundamental" que en la actual crisis sanitaria está desempeñando el sector agrario para que la población disponga de alimentos frescos.

Al respecto de este sector, ha apuntado que por parte de la Junta se está viendo "cómo solucionamos el problema para transportar a esos trabajadores", y ha anunciado que "probablemente vayamos a adoptar la medida de que, los autobuses que tenemos para los colegios, que los estamos pagando para que esas empresas no entren en quiebra, pero que no están teniendo trabajo porque no hay colegios abiertos, probablemente los utilicemos, como son amplios, para trasladar a los trabajadores del campo con las distancias y garantías suficientes para que no se contagien" del coronavirus.

El presidente de la Junta ha querido dejar claro que, cuando habla de endurecer las medidas de confinamiento, no habla de paralizar "sistemas productivos estratégicos", sino que piensa, por ejemplo, en puertos y aeropuertos, que aún están recibiendo "vuelos comerciales que están llegando sin ningún control".

En ese sentido, él es "partidario de cerrar los aeropuertos y los puertos y dejarlos sólo abiertos para el tráfico de mercancías", así como por "controlar muchísimo el movimiento de personas".

Frente a ello, hay "sistemas productivos estratégicos" como el del campo, que es "fundamental", está realizando "una labor encomiable" y se necesita que "siga trabajando para que tengamos productos frescos", según ha insistido Moreno, así como los sectores de la alimentación y la distribución que "no pueden ser tocados".

El presidente de la Junta ha concluido enfatizando que el "sacrificio" que están llevando a cabo "las familias en materia económica tiene que servir para algo".