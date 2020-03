La ciudad china de Wuhan levantará su cuarentena el 8 de abril

La ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la que comenzó a propagarse masivamente el brote de coronavirus, levantará el 8 de abril la cuarentena que impuso a sus habitantes el pasado 23 de enero, anunciaron hoy las autoridades municipales.



Asimismo, el resto de las ciudades de Hubei levantarán las restricciones de viaje a partir de mañana, miércoles, informó la agencia estatal Xinhua.



Los habitantes de Wuhan podrán abandonar la ciudad si obtienen un código QR de salud verde, lo que implica que la persona en cuestión no ha mantenido contactos con ningún contagiado o sospechoso de tener la enfermedad.



El pasado 23 de enero el Gobierno de Wuhan impuso restricciones de tráfico así como la suspensión del transporte público y de todos los vuelos y trenes de salida, obligando al confinamiento "de facto" de los 11 millones de habitantes de la urbe.



Hasta ese día, el coronavirus había causado 17 muertos y afectado a 444 personas en la ciudad centro-oriental china.



Según el último recuento hecho hoy público, 2.524 personas han fallecido hasta ahora en Wuhan, mientras que en el total de la provincia de Hubei suman 3.160 los fallecidos.



Las autoridades locales habían anunciado previamente que tomarían medidas "progresivas" para ir levantando las restricciones en la ciudad, que no sumó nuevos casos confirmados de COVID-19 durante cinco días consecutivos hasta el 22 de marzo.



No obstante, Wuhan contabilizó en el último recuento hecho hoy público un caso local del virus.



La ciudad registra hasta ahora 50.006 casos confirmados.



Por otra parte, el número total de infectados diagnosticados en toda China desde el inicio de la pandemia es de 81.171, entre los que han perecido 3.277 personas.



También se ha dado de alta a 73.159 personas tras haber superado con éxito la enfermedad.



Mientras, los contagiados "activos" en el país asiático ya están por debajo del listón de los 5.000: las cuentas de la Comisión Nacional de Sanidad suman 4.735, de los cuales 1.573 permanecen en estado grave (1.527 de ellos, en Wuhan).



Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 691.185 contactos cercanos con infectados, de los cuales 12.077 continúan en observación, y de ellos, 132 serían casos sospechosos de haberse contagiado del coronavirus SARS-CoV-2.



La prioridad del Gobierno chino es ahora "protegerse contra la importación" de contagios desde otros países: hasta el momento, el país asiático ha confirmado 427 casos importados del exterior.



El pasado 12 de marzo el Gobierno chino declaró que el pico de transmisiones había llegado a su fin en el país, aunque desde entonces la estadística la han protagonizado los llamados casos "importados".