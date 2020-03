Coronavirus ya está presente en toda América, donde avanza transmisión

América confirmó este lunes la presencia en todo el continente del coronavirus, tras registrarse el primer caso en Belice, mientras la región avanza en la fase de transmisión comunitaria, con casos de contagio local en Argentina, Brasil y Canadá, además de Estados Unidos.



Belice, hasta el momento el único país de América libre del nuevo coronavirus (COVID-19), confirmó este lunes su primer caso positivo, por lo que el Ejecutivo decidió declarar un estado de emergencia de 72 horas para el Cayo Ambergris y cerrar todos los restaurantes, bares y casinos.



Con esto, América registra ya al menos 48.000 contagios y más de 600 muertes y este lunes se confirmó, además, el primer caso de transmisión local del virus en Argentina.



FASE DE TRANSMISIÓN LOCAL



Argentina, donde hay 266 contagios y 4 muertes, informó de la detección del primer caso que no tiene antecedentes de viaje o de contacto estrecho con otro infectado, ante lo que las autoridades señalaron que se marca el inicio de la transmisión local o comunitaria.



Lo mismo considera el primer ministro de Quebec, Francois Legault, quien alertó de que los datos en esa zona señalan que la enfermedad se está propagando ahora a nivel comunitario y no a partir de personas que llegan a la provincia canadiense procedentes del extranjero.



Canadá informó hoy de que el número de casos se disparó en 24 horas y supera ahora los 2.000, con 24 muertes, lo que llevó a las dos principales provincias del país, Ontario y Quebec, a ordenar el cierre de todas las empresas que no son esenciales.



El pasado viernes Brasil también declaró que el virus ya se transmite de forma local en el país, que alcanzó hoy los 1.891 contagios y totaliza 34 fallecidos.



En esa fase ya había entrado Estados Unidos, donde las autoridades sanitarias confirmaron el primer caso de contagio local a finales de enero.



CONTINÚAN AUMENTANDO LOS CASOS



Estados Unidos seguía registrando este lunes el mayor número de casos (unos 43.000) y de muertes (533) del continente, lo que llevó a las autoridades a obligar el confinamiento de casi la mitad de la población del país, en medio de la alerta por la aceleración de contagios.



"Esta semana, las cosas se van a poner muy mal. Realmente tenemos que quedarnos en casa", advirtió el director general de Salud Pública de EE.UU., Jerome Adams.



De hecho en el estado de Nueva York, epicentro de la pandemia en EE.UU. y donde hay 157 muertos, los casos ascendieron casi un 38 % en un día, hasta 20.875 (un 50 % de todo el país), algo que el Gobierno local atribuye al aumento de las pruebas diagnósticas.



La misma razón ha sido planteada por Chile, donde se ha confirmado una muerte y 746 contagiados, lo que mantiene en cien el promedio de alza diaria de casos.



URGEN A QUEDARSE EN CASA



Las autoridades de Honduras, donde hay 27 contagiados y consideran el tema de “seguridad nacional”, advirtieron hoy de una posible "catástrofe" similar a la que vive Italia y España si la población no se queda en su casa.



Costa Rica, que contabiliza hasta este lunes 158 casos de coronavirus, también insiste en el aislamiento social, por lo que anunció el cierre de todas las playas del país, así como la restricción para la circulación de vehículos a partir del martes entre las 22.00 y las 05.00 hora local.



Perú, en tanto, cumplió hoy una semana de cuarentena ordenada por el Gobierno para combatir la epidemia de coronavirus, una enfermedad que actualmente afecta a 395 personas y ha causado 5 muertes en esa nación.



También hoy se cumplieron siete días del estado de excepción en Ecuador, donde en ese periodo los contagios pasaron de 37 a 981 y las muertes asciende a 18, la mayoría en la provincia de Guayas (suroeste), donde aparecieron los primeros brotes hace ya más de tres semanas.



Por su parte, México, con 316 casos positivos y dos fallecimientos, arrancó este lunes la Jornada Nacional de Sana Distancia, que hasta el 19 de abril insta a la suspensión temporal de actividades no esenciales, a la reprogramación de eventos masivos y a la permanencia de la gente en sus casas.



Paraguay anunció, asimismo, un reforzamiento de los controles policiales para que se respete la cuarentena sanitaria en el país, donde hay un muerto y 20 casos confirmados de la enfermedad.



En Uruguay no se descarta una cuarentena total, una medida que el expresidente Tabaré Vázquez considera que deberá aplicarse "inevitablemente" para evitar el avance del COVID-19, del que hay 158 casos positivos en el país.



Las restricciones ante el coronavirus han incluido la suspensión de clases en el 95 % de las escuelas de Latinoamérica y el Caribe, lo que ha afectado al 95 % de los 154 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de la región, de acuerdo con estimaciones presentadas hoy por Unicef.



Para el director para América Latina y el Caribe de Unicef, Bernt Aasen, la situación del COVID-19 ha generado una "crisis educativa sin precedentes en la historia reciente" de la región.



ALARMA POR RECESIÓN



En medio de la emergencia sanitaria, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) advirtieron este lunes de la recesión mundial que se avecina, que podría ser peor que la pasada, e hicieron un llamamiento a la unidad y la solidaridad mundial.



El duro efecto en la economía motivó precisamente un anuncio extraordinario de la Reserva Federal de EE..UU., que adquirirá de forma ilimitada bonos del Tesoro y títulos respaldados por hipotecas para "mantener un funcionamiento normal de los mercados y una ejecución efectiva de la política monetaria".



Mientras que en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro tuvo que dar marcha atrás en su medida de permitir a los empresarios no pagar a sus empleados hasta cuatro meses ante un aluvión de críticas.



El número de casos globales de coronavirus causante del COVID-19 asciende a 334.981 en todo el mundo, mientras que los fallecimientos totalizan 14.652 desde el inicio de una epidemia que empezó en China y que se ha convertido en pandemia.