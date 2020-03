El drama de los caballos si se cancelan las rutas ecuestres andaluzas

La asociación Agetrea, una organización empresarial compuesta por empresas de turismo ecuestre que operan en Andalucía hace un llamamiento desesperado a todas esas personas que tenían reservas para rutas ecuestres. "Ante la situación tan complicada que vivimos en estos tiempos difíciles de salud para nuestras vidas, se nos une el panorama oscuro para nuestro sector del Turismo Ecuestre, como es nuestro caso".

En un comunicado de prensa, Agetrea afirma que "no será fácil remar contra marea, con tener los mismos gastos, impuestos, pagos de autónomos y seguridad social, sin tener a partir de ahora ningún ingreso. A pulmón, pocos seremos los que aguataremos el tirón".

Como destaca Agetrea, "nuestros caballos no entienden de #coronavirus #covis19, ellos tienen que ser atendidos diariamente, incluso no perder su forma física con el inconveniente que no pueden ni ser montados, en estos momentos. Por ello el hacer el llamamiento, a autoridades, organismos públicos y privados, clientes, etc. etc. Sufrimos una avalancha de anulaciones de reservas de rutas que teníamos cerradas para la temporada recién comenzada. Y pediros que dichas reservas no sean anuladas, sino aplazadas para una nueva fecha".

La entidad concluye con un mensaje esperanzador: "Esta batalla la ganaremos con la ayuda de todos y evitemos que muchos queden en el camino. Gracias y os esperamos cuando pase todo, para conocer “Andalucia a caballo” es todo un lujo",