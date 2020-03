La Mesa Parlamento rechaza la comparecencia de Moreno

La Mesa del Parlamento no ha calificado ni admitido a trámite la petición de los grupos del PSOE-A y Adelante Andalucía de que comparezca el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en un pleno extraordinario para informar de las medidas adoptadas por la pandemia del coronavirus.



La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha confirmado tras la reunión telemática de la Mesa que la petición no ha sido admitida porque los servicios jurídicos de la Cámara creen que es contraria al artículo 153 del reglamento del Parlamento.



El artículo recoge que los grupos pueden solicitar comparecencias de los miembros del Gobierno, pero no del presidente, situación que está tasada en el reglamento mediante distintas posibilidades.



Entre ellas, las sesiones de control, los debates del estado de la comunidad, las mociones de censura, el debate de investidura o a petición propia, ha explicado Bosquet en un audio difundido por el Parlamento.



La presidenta ha recordado, además, que ante el estado de alarma la Mesa adoptó el acuerdo unánime de suspender la actividad parlamentaria, lo que incluye plenos y comisiones, incluidas las de control al gobierno.



"Extraña un poco la petición del PSOE y Adelante Andalucía", ha dicho Bosquet, que ha explicado también que la constitución de la Diputación Permanente es para abordar la actividad parlamentaria "indispensable, pero no para plenos o comisiones", por lo que ha aseverado: "A todas luces, la comparecencia de Moreno no tiene cabida".



Sí comparecerán, sin embargo, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y los consejeros de Salud, Jesús Aguirre, y de Hacienda, Juan Bravo, para explicar las medidas adoptadas ante la situación ocasionada por el coronavirus.



Será este miércoles en la Diputación Permanente, a petición propia y a partir de las 11.30 horas.