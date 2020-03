Andalucía podría recibir pacientes de otras comunidades, según Sanidad

El director de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado hoy que existe un procedimiento para el traslado de pacientes entre las comunidades autónomas, pero ha advertido de que hay que hacerlo con "cuidado" y "prudencia" porque "no sobran recursos".



En rueda de prensa, ha precisado que Sanidad está colaborando con Protección Civil en los planes de coordinación ante catástrofes y ha recordado que en España existe un procedimiento para que las comunidades autónomas se apoyen unas a otras en base a la solidaridad de forma que los pacientes se pueden trasladar.



Ha admitido que en la situación actual no sobran recursos y, por lo tanto, hay que hacerlo con cuidado y prudencia, pero "los planes están ahí y cuando sea necesario utilizarlos se hará".



Simón ha dicho que las comunidades autónomas van a diferente ritmo, lo que está demostrando que aunque el número total de necesidades va a ser "alto", es "cierto que no va a ser el mismo" en los diferentes territorios.



Ello permite, ha explicado, "poner en marcha todos los mecanismos de solidaridad que tiene el sistema de salud para garantizar una respuesta lo más adecuada posible en todas las comunidades".



No significa, según Simón "que no haya habido o vaya a haber situaciones de alta tensión en algunos de los hospitales", pero ha precisado que "hasta ahora con algunos problemas en algunos momentos" y en "algunos puntos han estado al límite de la capacidad pero se está consiguiendo solventarlo".



Aunque la mayoría de las inversiones en recursos se están haciendo en la Comunidad de Madrid, la más afectada, Simón ha asegurado que esos recursos "se pueden ir moviendo y pasando a las comunidades a medida que vayan llegando a su límite de capacidad", que, de acuerdo a los modelos, "podría no estar muy lejos", en los primeros días de abril.



Pero el uso real de camas de UCI hasta la fecha está por debajo de lo que predicen los modelos, por lo que es posible que las necesidades se puedan estimar a la baja a medida que avance la epidemia", ha indicado Simón, que ha pedido "ser muy cautos, porque se trabaja para los peores escenarios y cuando vengan otros más halagüeños la tensión será menor".