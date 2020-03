Bulos: Ni Esperanza Aguirre ha muerto ni Iglesias tiene el coronavirus

Hay políticos que están siendo víctimas del coronavirus y otros, de los bulos sobre el patógeno. Falsedades sobre el estado de salud de Pedro Duque, Pablo Iglesias y Esperanza Aguirre han circulado como la pólvora estos días en las redes y los móviles de muchos españoles.



ESPERANZA AGUIRRE NO HA MUERTO



Decenas de mensajes se viralizaron este domingo afirmando que la expresidenta de la Comunidad de Madrid y su marido habían fallecido a causa del coronavirus. Ambos están hospitalizados en un centro sanitario de Madrid desde la pasada semana.



“Ya se ha muerto Esperanza Aguirre por COVID19”, dije un usuario de Twitter, mensaje que decenas de tuiteros han anunciado en las últimas 24 horas y que continúa circulando todavía.



No obstante, según han confirmado a EFE fuentes cercanas a la exdirigente popular, se encuentra bien.



PABLO IGLESIAS NO HA DADO POSITIVO EN CORONAVIRUS



Otro rumor saltó en la tarde del domingo: el vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, había dado positivo en las pruebas del coronavirus.



“Debido a la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos) de Carácter Personal no puedo afirmar ni desmentir públicamente en qué ha dado positivo @PabloIglesias hoy en un Hospital Privado de Madrid”, recogía un tuitero.



Desde la Vicepresidencia del Gobierno han desmentido a EFE este mensaje y han asegurado que “es absolutamente falso” que Iglesias tenga el coronavirus, es “una nueva mentira”.



El usuario de Twitter que difundió el rumor, conocido por haber publicado otros bulos, ha borrado el mensaje en el que hablaba del vicepresidente.



PEDRO DUQUE NO ESTÁ HOSPITALIZADO EN DENIA (ALICANTE)



El ministro de Ciencia, Pedro Duque, tampoco está hospitalizado en Denia a causa del coronavirus, como han asegurado decenas de usuarios de redes sociales, que también han criticado que el astronauta se haya desplazado fuera de Madrid.



“El Gobierno insistiendo que está prohibido viajar a las segundas residencias y el ministro Pedro Duque se va a pasar el fin de semana en Denia y tienen que ingresarle con COVID19 en el Hospital Comarcal”, comentaba un tuitero.



Sin embargo, él mismo lo ha desmentido en un programa de La Sexta, en el que también aseguró que no había abandonado su casa de Madrid.



FUENTES:



Fuentes cercanas a Esperanza Aguirre



Fuentes de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030



Twitter de El Objetivo, en La Sexta.