Murcia exige al ministerio validar el "confinamiento absoluto"

El consejero murciano de Salud, Manuel Villegas, ha exigido este lunes al Ministerio de Sanidad que ratifique la orden de cierre de todas las actividades económicas "no esenciales" y el "confinamiento absoluto" en la Región de Murcia porque es "fundamental" para frenar la pandemia del coronavirus.



"Si no somos capaces de cumplir las medidas impuestas, perderemos el control a corto plazo", ha advertido Villegas en rueda de prensa antes de asegurar que no han recibido contestación del ministerio para que autorice la decisión adoptada por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia decretando el "confinamiento absoluto".



Villegas ha apostado por el cierre de las actividades no esenciales porque es la "mejor medida," frente a las medidas actuales incluidas en el decreto de alarma que, en su opinión, van a "perpetuar" el confinamiento y tendrán repercusiones económicas "a más largo plazo".



Tras afirmar que esta petición está basada en los criterios de los responsables de la consejería y en "nuestros científicos", el consejero murciano ha remarcado que la comunidad, que tiene tres fallecidos y 345 casos positivos por Covid-19, va a atravesar una "semana crítica".



Villegas ha indicado que las empresas tienen la "responsabilidad" de cumplir las medidas que eviten los contagios, pero ha puesto como ejemplo que esta mañana ha podido comprobar cómo hay "todavía" albañiles y jardineros "muy juntos", sin guardar distancia de seguridad y pasándose material.



Por otra parte, Salud ha pedido este lunes a la Delegación del Gobierno que las Fuerzas Armadas habiliten la Escuela de Infantería de Marina General Albacete Fuster, ubicada en Cartagena, para su utilización sanitaria por parte de la consejería, además de que Defensa lleve a cabo una zona de hospitalización extendida en el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.



La consejería ha recibido este domingo más de 30.000 mascarillas y más de 850 unidades de gel hidroalcohólico, al tiempo que espera recibir en las próximas 24 ó 48 horas los test rápidos solicitados al Gobierno, reconociendo su titular que la comunidad tiene "más limitación" que Galicia o Andalucía para realizar pruebas.



En este sentido, Villegas ha indicado que el Servicio Murciano de Salud ha venido comprando material médico desde hace meses, pero ha aclarado que hay problemas "mundiales" de abastecimiento, provocando una "guerra" entre las comunidades autónomas y los países para conseguir estos productos.



El consejero ha apuntado que hasta principios del próximo mes de abril irán llegando los 220 respiradores que han adquirido por medios propios o solicitados al ministerio.



Villegas ha señalado que hay 89 profesionales sanitarios están aislados debido a que han dado positivo por Covid-19 y ha añadido que todos los hospitales de la región tienen habilitadas zonas dedicadas a estos pacientes y que las áreas dedicadas a los contagiados van a crecer por el aumento de afectados.



Finalmente, ha subrayado que el Gobierno regional asume la gestión de las 200 residencias privadas o concertadas que hay en la Región de Murcia, tres de las cuales han registrado casos positivos por coronavirus en los últimos días, derivando a los afectados a centros hospitalarios.