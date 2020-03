La Fiscalía se opone a dejar libre a Bárcenas por el coronavirus

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a dejar en libertad al extesorero del PP Luis Bárcenas, que pidió ser excarcelado mientras dure la alarma por el coronavirus, al tribunal de la Audiencia Nacional que le condenó a 33 años de cárcel por Gürtel, alegando que en esta situación le sería imposible huir.



Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la Fiscalía ha emitido ya su informe en contra de la petición de Bárcenas, que ahora debe resolver el tribunal que le sentenció, la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.



Al igual que ya hizo con la solicitud de libertad del excomisario José Villarejo, que se encuentra en prisión preventiva por el caso Tándem, Anticorrupción considera que la alarma por la pandemia del Covid-19 no es motivo para acordar la excarcelación.



Además de la imposibilidad de huir de España, la defensa de Bárcenas, como también hizo la de Villarejo, argumentó que la edad y problemas de salud -el extesorero alegó hipertensión y episodios de alergias- le hacían más vulnerable al contagio y aseguraba que esa posibilidad se incrementaba por la condiciones de la vida en prisión.



Bárcenas se encuentra en la cárcel madrileña de Soto del Real desde mayo de 2018 cumpliendo la pena que le impuso la Audiencia Nacional tras ser juzgado por Gürtel Época I (1999-2005), sentencia que aún no es firme por estar pendiente de que se resuelvan los recursos de casación en el Tribunal Supremo.



Para reclamar su excarcelación la defensa del extesorero del PP sostenía que la situación excepcional de estado de alarma ha hecho desaparecer el riesgo de fuga en el que se basó el tribunal para acordar su ingreso en prisión provisional a la espera de que se pronuncie el Supremo.



Proponía así medidas alternativas a la prisión como una pulsera telemática o la obligación de mantenerse en el domicilio.



Para evitar la propagación del virus, Instituciones Penitenciarias ha establecido restricciones de visitas y acceso a las cárceles y ha suspendido los "vis a vis" y las comunicaciones que no sean en locutorio.



Desde su ingreso en prisión provisional, Bárcenas ha pedido en varias ocasiones ser puesto en libertad, la última en diciembre, cuando pidió ser excarcelado con una pulsera telématica o que al menos se le dejara pasar con su familia los días de Navidad.



La Audiencia Nacional rechazó esta petición dado "el importante patrimonio económico" que tiene "oculto" en el extranjero y que facilitaría su huida de la Justicia.



Además de esta causa, Bárcenas tiene pendiente ser juzgado por el presunto pago en negro de las obras de la reforma de la sede nacional del PP en la calle Génova con dinero de la caja B del partido, juicio que ha sido señalado recientemente para el 18 de febrero de 2021 tras cerrarse la instrucción en 2015.