1.000 españoles logran regresar a España con ayuda de Exteriores

Más de un millar de españoles que se encontraban en distintos puntos del mundo debido a las restricciones de viaje impuestas para frenar el coronavirus han logrado regresar a España este fin de semana gracias a las gestiones del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha informado su titular, Arancha González Laya, este lunes.



A lo largo de esta semana, Exteriores tiene prevista la llegada de varios vuelos organizados en coordinación con las compañías aéreas y otros países europeos, ha señalado González Laya por medio de las redes sociales y en una entrevista con TVE.



Las embajadas españolas avisan a través de sus cuentas de Twitter de los vuelos y medios de transporte previstos para los próximos días.



Así, este lunes saldrá un vuelo de Rusia a Fráncfort con posible combinación hacia España; el martes está previsto un vuelo desde Senegal y que la embajada advierte que pudiera ser el último; a lo largo de la semana saldrá otro vuelo desde Perú, y en los próximos días habrá un ferry que, con carácter extraordinario, cubrirá la línea Civitavecchia (Italia)-Barcelona.



A lo largo de este fin de semana han regresado en vuelos organizados por Exteriores 120 españoles de Cabo Verde, 22 de Túnez, 41 de Atenas, 270 de Argentina y 357 de Ecuador.



También ha habido vuelos de retorno desde Filipinas, Gambia y Denpasar (India), todos ellos vuelos comerciales coordinados por Exteriores, que es quien se encarga de negociar los permisos de salida de países ya cerrados y, en otros casos, de agrupar a los pasajeros en un aeropuerto internacional desde donde puedan regresar.



La unidad de crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores ha estado en funcionamiento todo el fin de semana con funcionarios del ministerio o personal laboral al frente de las líneas de teléfono 24 horas al día.



La ministra visitó estas instalaciones el sábado por la tarde y tomó alguna de las llamadas, entre otras la de un ciudadano español que llamaba desde Londres y pedía ayuda para viajar a París.



González Laya ha pedido este lunes "paciencia, calma y responsabilidad" a quienes aún se encuentran desperdigados por el mundo: "Que no se preocupen, calma, estamos organizando su regreso" ha afirmado antes de recomendar a los viajeros que se pongan en contacto con las embajadas o consulados del país en que se encuentren y sigan las instrucciones vía Twitter.



La ministra también ha lanzado un mensaje dirigido a todos los responsables políticos para recordarles que "son tiempos en los que hay que colaborar, no competir; los ciudadanos no entenderían que nos enzarzáramos en pequeñas rencillas".



Los ciudadanos deben poder sentirse unidos a los gobernantes "que modestamente y humildemente estamos trabajando" para lograr frenar la expansión del virus, ha dicho.