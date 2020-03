20 % de las residencias de mayores de Madrid han notificado contagio

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha apuntado este lunes que de las 500 residencias de mayores, tanto públicas como privadas, que hay en la Comunidad de Madrid, un 20 por ciento ha detectado contagios por coronavirus, que es donde la Unidad Militar de Emergencia (UME) ha entrado para su desinfección.



En este sentido, en una entrevista en Onda Cero, el vicepresidente regional ha pedido al Ministerio de Defensa que envíe al personal sanitario militar a estas residencias, ya que los trabajadores asistenciales están preparados en lo "social" pero no para atender una crisis sanitaria, y lo que se necesitan son "médicos".



Por otro lado, ha afirmado que a día de hoy "hay suficientes" camas en los hospitales y en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), "superando las 1.500 camas de UCI", por lo que espera no tener que recurrir a enviar a enfermos por coronavirus a otras regiones cercanas, aunque ha resaltado que "todos los escenarios están encima de la mesa".



"Con las medidas adoptadas debería ser suficiente, aunque hay que estar siempre preparados para tomar decisiones en el caso de que las camas UCI no fueran suficientes", ha subrayado.



Asimismo, ha pedido al Gobierno que no bloquee el material sanitario que va a llegar en las próximas 24 o 48 horas en dos aviones procedentes de China, una compra a la que Madrid ha tenido que "recurrir" porque el material que le envía el Ejecutivo central es "poco" y "a cuenta gotas".



"El hospital La Paz consume al día 32.000 mascarillas, y que lleguen 130.000 no resuelve el problema", ha ejemplificado Aguado.



Por último, ha opinado que el estado de alarma actual "es muy restrictivo" y "parecido al de excepción" por lo que por el momento no ve necesarias más restricciones como el cierre total de la actividad, como así lo ha pedido Murcia al Gobierno central.



Para Aguado todavía no se ha visto si son eficaces las medidas que ha tomado el Ejecutivo madrileño al principio de esta crisis, por lo que ha insistido en pedir que se cumpla el estado de alarma.