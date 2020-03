Murcia se rebela y ordena el cierre de toda actividad no esencial

El presidente del Gobierno de Murcia, Fernando López Miras, ha ordenado este domingo el cierre de toda actividad económica no esencial en la comunidad para frenar la pandemia del coronavirus.



Ha explicado que la decisión jurídicamente se basa en el real decreto del Estado de Alarma que permite a las autonomías instar al ministerio competente para que lleve a cabo determinadas actuaciones y, en este caso, el Ejecutivo murciano remitirá la orden autonómica a Sanidad para que la ratifique y autorice su ejecución.



"Tenemos informes suficientes de salud pública que apelan al cierre de toda actividad no esencial", ha asegurado, y ha advertido de que el estado de alarma no ha suspendido a las autonomías ni ha derogado la ley de salud pública regional.



Las únicas actividades económicas autorizadas en Murcia serían el transporte de mercancías, farmacia, alimentación, energéticas, gasolineras, aseguradoras y bancos, correos, sector primario, y medios de comunicación.



En rueda de prensa tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, López Miras ha dicho: "yo no estoy dispuesto a asumir más muertes en mi región si podemos evitarlas. Prefiero el desgaste económico, que lo habrá, antes que la pérdida de vidas humanas".



"Ahora es el momento de dar un nuevo paso en el estado de alarma. Un nuevo paso que resulta prudente y necesario", ha asegurado el presidente antes de expresar su convencimiento de que el Estado adoptará una medida similar para toda España en unos días.



Ha anunciado asimismo que a partir de mañana todos los hoteles de la Región se pondrán a disposición del gobierno regional para ser utilizados como alojamiento por el personal sanitario y de gestión de la crisis que lo requiera, o para prestación sanitaria si los hospitales en el futuro se quedan sin camas.



Por otra parte, y respecto a los suministros sanitarios, ha dicho ser consciente de las dificultades del ministerio en los envíos, pero "sin material esta guerra no se va a ganar", ha afirmado.



En cuanto a necesidades de material imprescindible en hospitales y residencias de ancianos, Miras ha detallado la necesidad de 8.000 kits de diagnóstico del Covid-19, 40.000 de test rápido, 16.000 batas impermeables, 40.000 batas desechables, 10.000 gafas estancas, 2.000 protectores faciales, 1,6 millones de mascarillas, 3.000 cajas de guantes y 100 respiradores.



Ha considerado de dudosa explicación la medida anunciada por Pedro Sánchez de traspasar la gestión de las residencias de ancianos privadas a las autonomías, "pero lo asumimos", agregó.



En cuanto a medidas económicas, ha reclamado la flexibilización del pago de préstamos, la exoneración de la cuota de autónomos a personas en aislamiento, a las que se les ha prohibido su actividad económica o a las que tienen un persona dependiente a su cargo, así como que se autorice endeudamiento con carácter finalista a las comunidades por los cuantiosos gastos que conlleva esta crisis.



Por último, ha detallado que a día de hoy hay un total de 89 sanitarios contagiados por el virus en la Región.