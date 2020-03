¿Tienes que renovar el paro pronto? No te preocupes, ya hay solución

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este domingo que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) renovará "de forma automática" más de 220.000 demandas de empleo para que los usuarios de este servicio "no tengan que desplazarse para sellar y no pierdan esa posibilidad".



Moreno ha hecho este anuncio durante una comparecencia tras haber participado en la reunión telemática del presidente del Gobierno de la nación, Pedro Sánchez, con todos los presidentes autonómicos.



Por otra parte, el presidente andaluz ha propuesto en dicha reunión que las empleadas del hogar no paguen las cuotas a la Seguridad Social durante dos meses.



Igualmente, ha pedido un subsidio especial de compensación para los trabajadores que tenían previsto un empleo durante la Semana Santa y la Feria.



Moreno ha insistido, además, en la propuesta del Gobierno andaluz de una moratoria en el pago de hipotecas de autónomos y empresas que hayan tenido que cerrar por la crisis del coronavirus.