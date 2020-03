Airbus abrirá este lunes sus fábricas pese al coronavirus

El consorcio aeroespacial europeo Airbus ha anunciado su intención de reanudar mañana lunes la actividad de la decena de sus factorías en España, paralizada "temporalmente" desde el pasado martes para implementar en ellas medidas de prevención contra la epidemia del coronavirus, a pesar del rechazo de los sindicatos, que abogan por un reapertura "escalonada".



El consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, ha enviado una carta a los trabajadores en la que les ha anunciado que "el lunes, reiniciaremos parcialmente los trabajos de producción y montaje en nuestras instalaciones francesas y españolas" y les ha exhortado: "Os necesitaremos en cada estación donde se hayan implementado las medidas correctas".



Faury ha admitido la posibilidad de que no puedan "dar la bienvenida a todos el primer día"·, ya que algunas estaciones de trabajo "tardarán más tiempo en adaptarse" y de que "en los primeros días, algunos equipos críticos pueden no estar disponibles todavía en la cantidad requerida, principalmente mascarillas faciales", pero ha asegurado que pronto estarán "listos" y necesitarán de cada trabajador "para recuperar nuestra eficiencia progresivamente con estos nuevos procesos".



Portavoces del comité interempresas de Airbus en España han señalado este domingo a Efe su rechazo a esta reapertura de la decena de plantas españolas, repartidas en Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía y en las que trabajan unos 13.000 empleados, y han anunciado que los delegados sindicales paralizarán la actividad si no se cumplen las medidas de prevención y de distanciamiento dictadas para prevenir el coronavirus.



Tras recordar que existen "decenas" de casos positivos al COVIP-19 detectados en las factorías españolas de Airbus, los sindicalistas han abogado por una "reapertura escalonada" de estas plantas, una vez que se confirme que están preparadas para afrontar la pandemia del coronavirus sin peligro de contagio para sus trabajadores.



El dirigente de Airbus ha explicado en su carta que este consorcio aeronáutico cuenta ya con la experiencia acumulada contra el coronavirus en su factorías en China y ha sostenido que, "para capear esta crisis", el consorcio necesita "proteger a las personas contra este brote y también restaurar y mantener nuestras operaciones a cierto nivel".



"Ponemos barreras de seguridad contra el COVID-19 como nuevos requisitos imprescindibles, adaptamos nuestros procesos y estándares de trabajo a esta nueva situación, y reiniciamos progresivamente donde nos detuvimos. Quiero aseguraros que no se esperará que nadie trabaje si no es seguro hacerlo", ha destacado cl consejero delegado de Airbus.



También ha garantizador que las estaciones de trabajo "se han limpiado rigurosamente", que las mascarillas "están disponibles" para quienes trabajen en espacios cerrados y que "hay disponibles existencias adecuadas de desinfectante para manos".



"Si una estación de trabajo no cumple con los requisitos frente al coronavirus antes del lunes, no se volverá a abrir hasta que lo haga", ha enfatizado Faury, quien ha admitido que "al principio, la eficiencia de la producción puede ser a veces muy baja", pero que mejorará "más adelante, a medida que avancemos".



"Estamos hablando con nuestros interlocutores sociales, compartiendo las medidas que hemos implementado para una vuelta segura al trabajo y establecer las condiciones adecuadas bajo un sistema de turnos adecuado. El trabajo en el domicilio se seguirá aplicando en algunos casos y poco a poco se les solicitará que vuelvan, una vez que todas las medidas de seguridad y salud sean implementadas para asegurar el ambiente de trabajo", ha concluido.