Médicos cubanos parten a Italia para ayudar en la epidemia

Una brigada de 52 doctores y enfermeros cubanos viajan a Lombardía en respuesta a la petición de ayuda de esa región del norte de Italia, la más afectada por la pandemia del coronavirus en ese país europeo.



Los especialistas isleños, altamente cualificados y con experiencia en epidemias como el ébola, asistirán a sus colegas lombardos, que trabajan en condiciones extremas y hospitales desbordados ante el rápido ascenso del número de casos graves.



Estos se unirán a una decena de médicos chinos que ya se encuentran en la zona y serán destinados a un nuevo hospital de campaña en Bérgamo, la provincia con mayor número de enfermos.



Italia, el país más golpeado por la epidemia, acumula ya 4.825 fallecidos con coronavirus, 793 solo en las últimas 24 horas, lo que la convierte en la nación con mayor número de muertes, por encima de China, donde comenzó el brote del nuevo coronavirus a finales de diciembre pasado.



MÉDICOS CUBANOS CONTRA EL CORONAVIRUS



Esta es la sexta brigada médica que viaja a combatir el COVID-19 fuera de la isla, donde el Gobierno insiste en que de momento la situación está controlada, todos los casos son importados y no existe contagio local.



Grupos de especialistas cubanos ya se encuentran en Surinam, Nicaragua, Jamaica, Venezuela y pronto estarán en Granada, informó la Cancillería del país caribeño.



Los galenos integran el Contingente Internacional Henry Reeve, creado por el fallecido expresidente Fidel Castro en 2005 para ayudar en situaciones de desastre y epidemias. Su labor en unas 20 naciones le valió un premio de la Organización Mundial de la Salud en 2017.



Según datos oficiales, desde la epidemia del ébola en 2014, Cuba ha recibido solicitudes para enviar 12.000 profesionales sanitarios al exterior.



"Existe un sentimiento nacional de querer cooperar. Recibimos mensajes de personas voluntarias dispuestas a partir hacia cualquier lugar para ayudar ante esta situación global de salud", dijo a la prensa estatal el director de Colaboración Médica del Ministerio cubano de Salud Pública (Minsap), Jorge Juan Delgado.



La cooperación médica de la isla está presente en 37 países con casos de COVID-19. Según las autoridades, ningún médico cubano se ha contagiado y todos "están bien de salud".



PAÍS SIN TURISTAS Y EN ALERTA



Cuba decidió seguir el ejemplo de varios países de la región y cerrar sus fronteras durante un mes, excepto para los residentes en la isla y las actividades comerciales, a partir del próximo martes.



La decisión llega después de que aumentara la inquietud entre la población y se acumularan las peticiones en las redes ante el crecimiento de casos importados de la enfermedad.



En los próximos días se gestionará la salida de 60.000 turistas, entre ellos casi 2.000 españoles, que no quedarán varados en la isla puesto que La Habana no ha limitado su espacio aéreo.



Mientras, la Cancillería reportó hoy el regreso de cientos de isleños desde Nicaragua, Haití y Guyana.



Los cubanos y residentes extranjeros que regresen tendrán que guardar dos semanas de cuarentena en dependencias sanitarias.



El Gobierno ha pedido adoptar medidas de distanciamiento social, favorecerá el teletrabajo, apoyará a los autónomos que se vean afectados y garantizará los sueldos estatales.



De momento La Habana descarta cerrar escuelas, universidades, comercios, restaurantes y declarar toques de queda. El presidente Miguel Díaz-Canel enfatizó en una comparecencia en la televisión nacional que más adelante tomará "medidas más fuertes" de ser necesario.



21 CASOS



Cuba contabiliza hasta ahora 21 casos confirmados de COVID-19 y mantiene a 716 personas en aislamiento preventivo en centros sanitarios, así como vigilancia "comunitaria" sobre otras 28.139, según el parte más reciente del Ministerio de Salud Pública.



El Minsap no ha emitido un nuevo comunicado desde el viernes por la noche, cuando elevó la cifra a cinco nuevos casos positivos.



De los pacientes diagnosticados, dos se encuentran en estado grave: un cubano internado en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí y un italiano que se mantiene aislado y bajo tratamiento en el Hospital Militar Fermín Valdez Domínguez de la provincia oriental de Holguín.



El único fallecido por el momento es un hombre italiano de 61 años que fue uno de los tres primeros casos diagnosticados en el país, todos ellos turistas de ese país europeo.



Un estadounidense con el virus fue evacuado de la isla este viernes en una ambulancia aérea. El paciente regresó a Estados Unidos junto a su esposa en "estado estable", detallaron las autoridades sanitarias cubanas.