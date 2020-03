Boris Johnson se da cuenta de que el Covid se expande en Reino Unido

El primer ministro británico, Boris Johnson, advirtió este sábado de que la epidemia del COVID-19 en el Reino Unido se está "acelerando" y pidió a la población que no visite a sus padres este domingo con motivo del Día de la Madre en el país.



En un mensaje al país divulgado esta noche, el jefe del Ejecutivo señaló que el Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés) está en peligro de quedar "desbordado" de la misma manera que el italiano, si la gente no sigue la recomendación del Gobierno de mantener el "distanciamiento social".



El Ejecutivo también pide a las personas más vulnerables, como ancianos y aquellas con algunas patologías, que empiecen a aislarse y quedarse en casa para no contagiarse del nuevo coronavirus.



Según fuentes oficiales, las autoridades empezarán a enviar esta semana cartas a los más vulnerables para recomendarles que no salgan de casa durante al menos doce semanas a partir del lunes.



Al mismo tiempo, el Gobierno establecerá un nuevo sistema de apoyo a nivel local para que aquellos ciudadanos que hagan cuarentena en casa y no tengan el apoyo de familiares o amigos puedan recibir en su domicilio alimentos básicos.



El primer ministro pidió ayer el cierre de todos los bares, restaurantes, cines, teatros y gimnasios para combatir el virus.



En su mensaje, Johnson reconoció que estas medidas nunca habían sido impuestas en el país, ni en tiempos de paz ni de guerra, pero que son esenciales ante la propagación del coronavirus.



"Los números son muy fuertes y se están acelerando. Los italianos tienen un magnífico sistema sanitario y, pese a todo, los médicos/as y enfermeros/as han quedado desbordados por la demanda" de pacientes que tienen que atender, agregó el "premier".



"El número de muertos en Italia está ya en miles y siguen subiendo", subrayó Johnson, quien avisó: el NHS también puede verse desbordado a menos que "actuemos juntos" y "hagamos el esfuerzo heroico y colectivo nacional para ralentizar la extensión".



Resaltó que, si bien el deseo de la gente es visitar a su madre mañana, el mejor regalo que se le puede hacer es no verla para evitar el riesgo de contagio.



"Esta vez lo mejor es llamarla por teléfono, por vídeo, por Skype, pero evitar el innecesario contacto físico o la proximidad. ¿Por qué? Porque si tu madre es anciana o vulnerable, entonces me temo que todas las estadísticas muestran que ella tiene posibilidades de morir de coronavirus", alertó en su mensaje.



En el Reino Unido hay ya 5.018 casos confirmados del COVID-19 y 233 muertos.



Entre las personas a las que se les pide quedarse en casa figuran aquellas con trasplantes de órganos, las que tienen enfermedades respiratorias graves, como fibrosis cística, y las que tienen bronquitis, así como las que toman ciertos fármacos que inhiben el sistema inmunitario.



Además de la clausura de bares o restaurantes, los colegios cerraron ayer hasta nuevo aviso y las escuelas solo recibirán a los hijos de los trabajadores considerados vitales para hacer frente a la pandemia, como enfermeros y médicos.