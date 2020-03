Los despidos en Canadá llegan a niveles de la Gran Depresión en 4 días

Alrededor de 500.000 personas han solicitado en los últimos cuatro días el seguro de desempleo en Canadá a consecuencia del cierre de empresas y el cese de actividades por la pandemia del COVID-19, unas cifras no vistas en el país desde la Gran Depresión de 1932.



La cifra contrasta con las 27.000 solicitudes recibidas en la misma semana hace un año.



El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, declaró este viernes que la magnitud de las solicitudes de seguro de desempleo es "histórica".



"En la pasada semana, muchas agencias gubernamentales han recibido un número histórica de llamadas de canadienses preocupados. Se que la gente está ansiosa de recibir la ayuda que se merecen y nuestro Gobierno está trabajando tan rápido como es posible para apoyarles", afirmó durante una rueda de prensa.



El economista de la Universidad de Calgary (Canadá) Trevor Tombe afirmó en Twitter que el número de peticiones es el mayor en una semana en la historia del país y representa el 2,6 % del empleo total del país.



Tombe añadió que durante el peor momento de la Gran Depresión, en 1932, las pérdidas porcentuales en la economía canadiense fueron similares pero se produjeron durante un mes, julio, y no durante una semana como ahora.



Tombe añadió que la pérdida de empleo "pese a la profundidad, con suerte será corta".



Trudeau anunció el miércoles que el Gobierno inyectará 56.500 millones de dólares estadounidenses, alrededor de un 3 % del producto interior bruto (PIB) del país, en respuesta a la crisis causada por COVID-19.



Pero las autoridades canadienses han advertido que Canadá está en una sólida posición fiscal y que está preparada a seguir inyectando dinero para estabilizar la situación.



Hoy, la principal línea aérea del país, Air Canadá, anunció el despido temporal de más de 5.000 empleados, un 60 % de los asistentes de vuelo que tiene en plantilla.



Y los fabricantes de automóviles General Motors (GM), Ford, Fiat Chrysler (FCA), Toyota y Honda, que tienen plantas de montaje de vehículos en el país, también han indicado en las últimas horas la suspensión de su producción al menos hasta finales de mes.



Los despidos no sólo afectan al sector manufacturero. El conocido Cirque du Soleil ha procedido al despido temporal de 4.679 personas, la mayoría de su plantilla, por la cancelación de sus espectáculos.



Canadá dijo hoy que el número de casos de COVID-19 llega ahora a 925 y las muertes a 12.