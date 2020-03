Andalucía espera la llegada de 2 millones de mascarillas

La Junta de Andalucía espera que en uno o dos días llegue un avión con dos millones de mascarillas que se pondrán a disposición del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que procederán de "nuevos mercados" a los que se ha acudido después de que el Gobierno centralice la producción que había en la comunidad.



El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha explicado en rueda de prensa que se han encontrado otros mercados "a precio competitivo" después de que el principal abastecedor, una empresa de Jaén, tuviera que enviarle las mascarillas al Gobierno central.



La Junta ha pedido al Gobierno central que facilite que esas mascarillas no se paren en las aduanas para que el SAS pueda disponer de ellas de forma "inminente".



También se destinarán a atención domiciliaria y para las residencias de mayores. En el primer caso ya se han mandado 50.000 a la Consejería de Igualdad para que las distribuya y en el segundo caso se están derivando 150.000 mascarillas para prevenir y controlar que no se expanda el virus en la población más vulnerable.



Además de estos dos millones, llegarán a Andalucía otras 225.000 mascarillas y el Gobierno central también está enviando la parte proporcional que corresponde, que son unas 160.000 a la semana.



Andalucía ha considerado que además de ese material que les da el Gobierno tenían que buscar su propio sistema de abastecimiento, ha manifestado el consejero.



Aguirre ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que los hospitales disponen de material de prevención, pero que se va a aumentar para que existan "los mínimos" contagios posibles.



El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en referencia a la polémica por las mascarillas que el Ejecutivo central requirió de la fábrica de Jaén, ha expresado la "máxima lealtad" para trabajar "codo con codo" pero ha dicho que tienen que defender su "territorio".



Bendodo ha dicho que entienden que todo se centralice en Madrid, pero ha explicado que en Andalucía están necesitados de material, y ha recordado que la palabra "incautación" no salió de la Junta, sino que la empleó la Guardia Civil en su acta.



Ha garantizado que no quieren "hacer polémica" de este asunto y ha pedido esa misma "lealtad" al resto de partidos políticos, para que nadie intente sacar "rédito político de esto"