Derechos Humanos pide no "estigmatizar" a los más desfavorecidos

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ha expuesto que los "comportamientos irresponsables" detectados en diversas partes de Sevilla y "también en las zonas de exclusión social", "en ningún caso deben servir para estigmatizar" a los desfavorecidos, avisando además de que "sería un error intentar solucionar los problemas de convivencia con represión policial".

El citado colectivo avisa de que "quedarse en casa y sólo salir para algunas cosas como trabajar o comprar es una quimera para quienes no tienen casa, ni trabajo ni con qué comprar", por lo que frente a las medidas de confinamiento en los hogares implantadas merced al estado de alarma, pide "tener en cuenta las diversas situaciones sociales que se dan en Sevilla, pues muchas de ellas se concretan en no tener lo básico para vivir".

"Muchas familias malviven de la venta ambulante, mercadillos o la recogida de chatarra; y otras de trabajos precarios con unas pocas horas dados de alta, de la asistencia a domicilio por horas, de pequeños trabajos en la economía sumergida, mayoritariamente porque no encuentran empleo o no se les facilita otra opción. Con el estado de alarma y sus restricciones les suspenden su escasa y vital actividad laboral y se ven obligados a quedarse en casa al no poder justificar su salida a trabajar, con lo que pierden ingresos y no se pueden acoger a los ERTE ni acceder a prestación por paro", explica APDH-A, reclamando la implantación "inmediata" de una renta básica.

Además, el colectivo avisa de que los servicios sociales de Sevilla ya estaban previamente "colapsados por los recortes en personal y recursos", toda vez que "dirigirse telemáticamente a las administraciones es difícil para quienes no tienen los medios y las capacidades". "Se convierte en un imposible, en muchos casos, para las personas en exclusión que vuelven a quedar en el más absoluto abandono".

La entidad admite de otro lado que "hay comportamientos incívicos de una pequeña de la población" que está incumpliendo las restricciones del estado de alarma. "Estos comportamientos irresponsables se dan también en las zonas de exclusión y en ningún caso deben servir para estigmatizar a estas personas empobrecidas y que tienen, por lo general, comportamientos ejemplares teniendo en cuenta las condiciones en las que malviven", asevera APDH-A.

"Sería un error intentar solucionar los problemas de convivencia que se darán con represión policial. Es necesario y urgente atender a las necesidades de la población más vulnerable con la pedagogía del amparo económico, social y político", agrega, señalando el caso de quienes afrontan esta tesitura "en chabolas, en infraviviendas, sin acceso a los suministros básicos y sin una renta básica que permita los mínimos vitales".