Exteriores pide paciencia a los españoles que intentan volver a España

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha pedido "paciencia, calma y responsabilidad" a los españoles a los que el cierre de fronteras por el coronavirus ha dejado "atrapados" en el extranjero, que tratan de conseguir un billete de regreso, entre constantes cancelaciones de vuelos.



En varias entrevistas radiofónicas, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha manifestado que no se puede fletar un avión para todos y a cada uno de los españoles que están en el extranjero y quieren volver y les ha sugerido que si se encuentran bien, no intenten regresar.



Todo ello, mientras coordina el regreso de estos españoles atrapados por las restricciones de vuelos con más de una quincena de ministros de Exteriores desde Sudáfrica a Finlandia, como demuestran las decenas de mensajes que publica diariamente y a todas horas en su cuenta de Twitter.



.-BLOQUEADAS EN ECUADOR:



Un grupo de siete sanitarias españolas están atrapadas en Ecuador por el cierre de fronteras ha reclamado ayuda tras la cancelación del vuelo en el que estaba previsto que volasen hasta España este viernes.



Patricia López del Castillo, enfermera que trabaja en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, ha indicado por teléfono a Efe que llegaron a Ecuador hace tres semanas para participar en una campaña de la Asociación Internacional de Sanitarios en España (AISE), que fue cancelada el domingo por la noche por el coronavirus. Añade que se encuentran en una "zona apartada a tres horas de Guayaquil", porque, tras la cancelación del programa humanitario en el que participaban, les recomendaron que se desplazaran hasta un "sitio tranquilo". Hablan con la Embajada de España y con el cónsul "todo el tiempo", pero siguen sin solución para su problema.



.- ATRAPADOS EN FILIPINAS Y EN TAILANDIA:



Una de las situaciones más angustiosas la están viviendo centenares de españoles atrapados en Filipina debido a la cuarentena declarada en gran parte del país y las restricciones de viaje.



Por ello, Exteriores asegura que la embajada, el consulado y los consulados honorarios "están trabajando activamente con las autoridades" para que faciliten el traslado de los españoles a Manila o a los aeropuerto internacionales.



Entretanto, en Maldivas, Ana Hernández que viajó el pasado mes de enero, está atrapada en la isla de Maafushi, sin trabajo y con una sensación de angustia porque desde la embajada, relata a Efe, le aconsejan que compre vuelos que no existen.



La joven, que ha acudido a las redes para contar su historia, explica que siguió el consejo y reservó un vuelo pero enseguida se canceló: "Llega un momento en que no puedo estar comprando un vuelo diario".



A eso se suma el temor de quedarse atrapada en la capital, Malé, si consigue volar allí, donde no tiene alojamiento -"como salgas, no puedes volver"-, o en el país donde tendría que hacer escala para volver a España: "Es una situación muy dramática, es caótico con todas las letras".



.- CONFINADOS EN PERÚ:



Tampoco consiguen abandonar el país unos trescientos españoles que se encuentran confinados para evitar contagios de coronavirus en varias ciudades de Perú. Han creado un grupo de wasap para buscar la manera de regresar a España, dadas las dificultades que están encontrando para moverse y para realizar trámites con la Embajada.



Uno de ellos, el vallisoletano Marcos Esteban ha explicado a Efe que se encuentra con dos amigos en un pequeño hostal de la ciudad de Cuzco, desde donde les ha sido imposible trasladarse a Lima para intentar volar hacia España, por las restricciones impuestas por la Policía peruana.



"Nos pasamos el día en nuestra pequeña habitación (unos seis metros cuadrados), porque incluso ayer la Policía nos ha prohibido salir al supermercado. La situación es extremadamente delicada, pues la embajada de Lima no tiene ningún contacto con nosotros, y el consulado de Cuzco está cerrado desde el principio de la crisis", ha resumido Esteban.



.- ERASMUS DESCONCERTADOS EN POLONIA:



En Polonia se encuentran al menos dos centenares de estudiantes del programa Erasmus que están desconcertados y que han solicitado información a Exteriores para "saber si hay algún tipo de recomendación concreta".



En nombre de varios de los estudiantes, Laura Couce ha preguntado si en el caso de regresar a España deberían de seguir estudiando con el programa virtual abierto por las universidades polacas o se tienen que adscribir a sus universidades locales.



Exteriores ha respondido a la misiva manifestando que no cuenta con ninguna indicación respecto a los Erasmus en Polonia "ni se ha dado ninguna directriz específica sobre su regreso" y les conmina a ponerse en contacto con su coordinador para saber qué medidas han tomado desde su Universidad sobre la continuidad de los estudios en línea.



.- LAS AUTORIDADES GRIEGAS FLETAN UN VUELO ESPECIAL DE RETORNO:



Según ha informado la Embajada de España en Grecia, las autoridades de ese país han fletado un vuelo especial que saldrá de Atenas hacia Madrid el próximo 21 de marzo.



Por ello, pide a los españoles que "deseen regresar a España y no hayan podido hacerlo hasta ahora" que contacten "urgentemente" con la Embajada para más información.



.- ESTUDIANTES EN EEUU, IRLANDA O REINO UNIDO:



Varias empresas que coordinan programas de estudio en el extranjero han empezado a organizar el regreso de estos alumnos desde Estados Unidos, el Reino Unido e Irlanda, porque el cierre de escuelas "ha interrumpido la vida familiar, los despidos pueden alterar las circunstancias financieras y los cierres pueden crear incomodidad y preocupación".



Así lo explica una de estas empresas, EF, que tiene previsto que los estudiantes comiencen a regresar a partir de este sábado 21 de marzo.



.- LOS QUE LOGRAN VOLVER:



Daniel acaba de aterrizar procedente de Dublín, donde trabajaba en servicios sociales, un empleo que ha dejado temporalmente para pasar en España la crisis del coronavirus, que ahora arrecia en todo el mundo.



Ha tenido muchas dificultades para encontrar billete, y este jueves, ya en el aeropuerto, se canceló el vuelo que tenía concertado para el mediodía. Afortunadamente, pudo embarcar a las 17.00 horas para llegar a Madrid a esta noche, explica su familia, que dice sentirse "muy aliviada".



.- TURISTAS SIGUEN EN CANARIAS Y BALEARES:



Ente 80.000 y 90.000 turistas siguen en Canarias a pesar del decreto de estado de alarma, según el presidente de la comunidad, Ángel Víctor Torres, que ha reiterado al Ministerio de Sanidad su demanda de cierre de los hoteles y otros alojamientos vacacionales.



El presidente canario, que ha asegurado que siguen llegando turistas de otros países, ha anunciado que se están organizando de 280 a 300 vuelos diarios para facilitar su salida.



Entretanto, en Baleares unos 20.000 turistas permanecen en hoteles o alojamientos de alquiler, principalmente en Mallorca, pendientes de volar a sus países de origen o decididos a quedarse en las islas, pese al estado de alarma que les obliga a estar confinados.



A diferencia de lo que sucede con los vuelos con la Península y las conexiones internas, los enlaces aéreos internacionales no están limitados, aunque el Gobierno balear, ha reconocido que las cancelaciones son masivas y que los vuelos llegan a las islas casi vacíos y retornan con turistas que vuelven a casa.