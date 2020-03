El Gobierno no prevé "de momento" cerrar el espacio aéreo, según aseguró el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, quien, no obstante, instó a los ciudadanos a evitar desplazamientos "que no tengan garantizado el retorno".

"Se han realizado vuelos cuando ya se preveían las restricciones", censuró el ministro, quien insistió en que no se realicen viajes que no sean por las causas inaplazables o de fuerza mayor establecidas en el Decreto del estado de alarma.

Respecto al retorno de los viajeros que estaban en el exterior cuando inició este estado de alarma y quieren regresar a España, Ábalos indicó que deben ponerse en contacto con la compañía aérea para conocer la "alternativa de regreso que les ofrecen".

No obstante, recordó que el Ministerio de Asuntos Exteriores es el que está monitorizando la situación de estos ciudadanos para los que se "articulará algún tipo de recurso" si es preciso, si constituyen una "singular masa crítica". "Nos preocupamos de nuestros nacionales", aseveró.