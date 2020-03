¿Museos cerrados? Me voy de visita virtual

Llevamos solo cinco días de aislamiento y nos quedan muchos por delante, así que hoy me voy de museos, y como no puedo salir a la calle, me apunto a las visitas virtuales y, al menos, evito colas o tener que reservar la entrada con antelación, lo que es un buen punto de partida.



Así que, sin salir de casa, voy a descubrir las joyas de tres de nuestras pinacotecas más importantes: Museo del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Museo Thyssen-Bornemisza. A golpe de "enter", disponibles en cualquiera de nuestros dispositivos.



Una posibilidad que han elegido muchos amantes del arte, a tenor de los datos. El Prado se ha visto obligado a contratar nuevos servidores -antes 2, ahora 10-, para poder soportar el incremento de visitas, que el 11 de marzo, antes de las medidas de confinamiento, tuvo 27.528 usuarios y el 13, tras las medidas, 188.350.El Museo Thyssen también es más visitado en internet. El primer fin de semana de confinamiento tuvo 39.200 visitas, 15.000 más que el anterior. El Reina Sofía ha visto incrementado levemente las visitas a su web, que ahora sobrepasa a diario las 7.000. Una de las áreas más visitadas es el microsite dedicado al Guernica y la exposición "Las artistas pop en la colección".Arranco mi paseo en www.museodelprado.es, que nos propone un acceso online a más de 8.000 obras de su colección. A poco que le dediques cinco minutos a cada obra, puedes pasarte más de 666 horas dentro de la web.



Eso, como mínimo, porque puedes dedicarle mucho más tiempo a cuadros como "Las meninas", de Velázquez, uno de los más representativos del museo madrileño y uno de las más visitados cuando las salas están abiertas. Solo de esta obra, además de verla con todo detalle en la pantalla del ordenador, puedes conocer sus características técnicas, descargarte la ficha del autor o ver numerosos contenidos multimedia relacionados con el cuadro.



Para quien realice la visita con sus hijos, no hay que perder de vista a la infanta Margarita, una de las protagonistas de "Las meninas", que cuenta a los más pequeños qué ver en el Museo para después, con la ayuda de otros de los protagonistas de este cuadro, comentar en poco más de dos minutos algunas de las obras más famosas del Prado, incluida la de Velázquez.



Y casi como un juego, me entretengo con la línea del tiempo. Buscar un artista, un cuadro o un evento del museo nunca fue tan fácil y tan divertido, y, al mismo tiempo, tan práctico para comparar obras y autores.



Hay nueve líneas -Museo del Prado, contexto histórico, pintura, arquitectura, música, artes escénicas, ciencia, literatura y filosofía- y puedes activar cinco simultáneas seleccionado el tipo de contenido que quieres ver y colocándolas en el lugar deseado simplemente arrastrando el ratón y soltándolo. ¡Pruébalo!



Mi siguiente parada es www.museoreinasofia.es. Y aunque mi primera idea es centrarme en el "Guernica", de Picasso, descubro que hay muchas más opciones y, sobre todo, más descubrimientos.



Desde hace quince años, el Museo Reina Sofía ofrece visitas virtuales a sus exposiciones a través de Internet. En este tiempo, son muchos los contenidos incorporados y el material incorporado a la nube. De sus más de 23.000 obras, casi la mitad, algo más de 11.000, ya están registradas. Tres son las recomendaciones que os hago.



La primera, lógicamente, las exposiciones temporales, que incluyen actividades relacionadas. De paso, se puede echar un vistazo a las que vendrán como la de "Mondrian y De Stijl", cuya inauguración está prevista para el 13 de mayo y se antoja muy interesante. O, si te perdiste alguna, es buen momento para recuperar las ya retiradas de las salas dedicadas a Henrik Olesen y Miriam Cahn.



La segunda sugerencia es doble. Por un lado, "Fuera del canon. Las artistas pop en la Colección". Merece la pena ver el vídeo que recoge entrevistas y una conversación entre varios artistas que iniciaron su actividad en los años de reactivación de las reivindicaciones feministas. Y, por otro, visita "Repensar Guernica". Documentos inéditos, imágenes en gigapíxel, comparación de técnicas fotográficas…, en esta nueva web dedicada a una de las obras cumbre de Pablo Ruiz Picasso.



La tercera propuesta es visitar la página de publicaciones. Hay un buen número de ellas que te puedes descargar. Yo ya tengo en el escritorio de mi portátil "Autorretrato de otro", de Tetsuya Ishida. Fantástico. ¡Elige tú el tuyo!



Terminamos el paseo en el www.museothyssen.org que nos invita a vivir el Thyssen en nuestras casas. Y a fe que lo cumplen.



Si clicas su Colección permanente, prepárate a recorrer todas las salas, incluida la colección de la baronesa Thyssen, como si estuvieras en el mismísimo museo. Así que si tienes una pantalla de ordenador de 21 o más pulgadas, vas a disfrutar mucho de esta visita.



Más relajado es el recorrido por "Rembrandt y el retrato en Ámsterdam, 1590-1670" que, por primera vez en España, presenta una exposición dedicada a la faceta de Rembrandt como retratista. De paso, puedes ver un video explicativo con el comisario Norbert E. Middelkoop y una revista digital de 32 páginas.



Y, por último, si eres un afortunado o afortunada que dispone en casa de unas gafas de realidad virtual (VR), aprovéchalas. Desde este museo te ofrecen visitas virtuales inmersivas para sumergirte con ellas en las exposiciones temporales. En apenas dos minutos te explican cómo hacerlo y después solo te queda, comenzar. ¡Qué lo disfrutes!