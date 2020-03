Camiones del Ejército sacan decenas de féretros desde Bérgamo

Una larga columna de camiones militares atravesó el miércoles por la noche el centro de Bérgamo, en el norte de Italia, transportando decenas de féretros de víctimas del coronavirus para su incineración en otros lugares, debido a que el cementerio de la ciudad ya no tiene capacidad.



La imagen de la impresionante caravana verde oliva, recogida por los medios italianos, es una muestra de cómo la epidemia está golpeando a la provincia de Bérgamo, la más afectada dentro de Lombardía, con cerca de 55 muertes diarias por la enfermedad.



Los ataúdes, colocados en una treintena de camiones del Ejército pasaron por la ciudad en su recorrido desde el cementerio local hacia la autopista, con destino a una docena de municipios en Italia.



El camposanto ya no puede gestionar la emergencia y la espera para las cremaciones supera ya la semana.



Según el diario local L'Eco di Bergamo, los vehículos militares sacaron cerca de sesenta féretros para incinerar los restos en instalaciones de varios municipios que se han ofrecido a ello.



La mitad de ellos se han llevado a la ciudad de Módena, en cuyo cementerio se realizarán las incineraciones, según el acuerdo al que se ha llegado con la Prefectura y las autoridades sanitarias.



Otros de las cuerpos de las víctimas de esta epidemia en Bérgamo han sido trasladadas a los municipios de Acqui Terme, Brescia, Cervignando del Friuli, Parma, Piacenza, Rimini, entre otros.



Una vez realizadas las incineraciones, las cenizas serán trasladadas de nuevo a Bérgamo, al lugar de origen de los difuntos.



El alcalde de Bérgamo, Giorgio Gori, agradeció a las localidades que están colaborando en esta triste gestión de la emergencia.



"En un momento trágico, vuestra colaboración y cercanía son encomiables", escribió el alcalde, que señaló que el cementerio local no puede gestionar el alto número de incineraciones, dado que la mayoría de las familias de los difuntos han elegido esta modalidad.



Italia se acercó ayer a los 3.000 fallecimientos con el coronavirus, tras registrarse en solo un día 475 más, y los casos positivos son casi 29.000.



El balance es dramático en Lombardía, donde en las últimas 24 horas se registraron 319 muertos más, hasta los 1.959, y el total de positivos es de 12.266, con casi mil personas en cuidados intensivos, y dentro de esta región Bérgamo es la provincia más afectada.