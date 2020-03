Partidos soberanistas, sin Podemos, piden investigar a Juan Carlos I

ERC, Junts per Catalunya, PNV, CUP, Bildu, BNG y Compromís han registrado una petición en el Congreso, a la que no se ha adherido Unidas Podemos, para que se cree una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades fiscales cometidas por Juan Carlos I.



Los portavoces de estos partidos han presentado este jueves la propuesta después de que Felipe VI haya decidido renunciar a la herencia de su padre y retirarle la asignación del Estado tras conocerse que era beneficiario de una fundación panameña que supuestamente recibió 100 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí, lo que investiga la Fiscalía.



La Mesa del Congreso estudiará en próximas fechas esta propuesta, después de que el pasado día 10, con los votos de PSOE y PP, rechazara una iniciativa similar promovida por Unidas Podemos y ERC.



El órgano de gobierno de la Cámara Baja, que preside Meritxell Batet, justificó su negativa en el criterio jurídico que consagra la inviolabilidad de Juan Carlos I con "efectos jurídicos permanentes".



En la nueva petición, los partidos soberanistas defienden abrir una investigación parlamentaria para esclarecer "la trama vinculada a las presuntas ilegalidades cometidas por miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí".



En concreto, persiguen determinar la existencia de "estructuras opacas", con la participación del anterior jefe del Estado, para la adjudicación de contratos comerciales, el presunto blanqueo de capitales y las posibles cuentas irregulares de miembros de la Familia Real en paraísos fiscales.



ERC, Junts per Catalunya, PNV, CUP, Bildu, BNG y Compromís también quieren conocer los beneficiarios de "las actividades ilícitas o ilegales" del rey Juan Carlos y si entre ellos está Felipe VI.



"El poder legislativo tiene la obligación de investigar estos hechos para depurar las responsabilidades políticas que se puedan derivar, así como para asumir las medidas que se consideren oportunas para fiscalizar la actuación de la Familia Real y personas vinculadas", se afirma en la exposición de motivos de la iniciativa.



El registro de la solicitud para que se constituya la comisión de investigación tiene lugar después del discurso pronunciado ayer por el rey en relación con la crisis del coronavirus.



En su mensaje extraordinario, don Felipe no hizo ninguna referencia al asunto de su padre, después de que el domingo se conociera la decisión de que renunciaba a su herencia.



El malestar por esta cuestión llevó a que ciudadanos convocados por las redes sociales protestaran desde sus balcones con una cacerolada a la hora del discurso de Felipe VI para exigir que el rey emérito done a la sanidad su supuesta fortuna para hacer frente a la crisis del coronavirus.