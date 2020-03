7.000 mayores piden sin falta medios de protección en sus residencias

La Fundación Lares, que en Andalucía atiende a 7.000 ancianos repartidos en 130 residencias, ha subrayado este jueves que "no pueden esperar" los equipos de protección para los 3.500 trabajadores que trabajan en sus instalaciones.



Fernando Acosta, presidente en Andalucía de la fundación, a la que define como la patronal del sector "no lucrativo" de residencias de mayores, ha explicado a Efe que su principal reclamación a la Administración tras la pandemia de coronavirus es la necesidad de que les lleguen los denominados Equipos de Protección Individual (EPI).



La queja de Acosta se produce después de conocerse que la Fiscalía de Madrid investigará la muerte de 17 personas en una residencia de mayores, y el Gobierno de Castilla-La Mancha emprenderá acciones legales para esclarecer el fallecimiento de 15 residentes en un centro donde se detectó un brote de coronavirus, epidemia que este miércoles ha acabado con la vida de 40 ancianos usuarios de estos establecimientos.



Ha puesto como ejemplo de las carencias lo que les ocurre en algunas residencias, donde hay 29 mayores aislados por sospecha de padecer coronavirus y, sin embargo, solo tienen veinte mascarillas para el personal que les atiende.



"El personal está dando la talla, doblando turnos incluso", ha subrayado Acosta, quien ha asegurado que desde la Administración les responden con "buenas palabras", lo que agradece, pero no les acaban de llegar los equipos de protección.



El presidente de la patronal de centros solidarios reconoce que es el momento de "estar unidos" y subraya que mantendrán la "lealtad" con los responsables públicos, que ayer mismo les preguntaron por el número de residentes que tienen y de trabajadores para intentar hacerles llegar los equipos de protección.



Lares, con 1.050 centros en toda España, indica en su página web que "atiende a personas mayores, dependientes, con discapacidad y en riesgo de exclusión social, bajo el prisma de la gestión solidaria", y añade que "reúne el histórico compromiso de congregaciones religiosas y la voluntad solidaria de fundaciones y ONG, manteniendo como bastión la gestión solidaria de todas nuestras entidades".