América cierra sus "puertas" y ya suma más de 100 muertos

La mayoría de los países de América comenzó este miércoles a aplicar medidas como restricciones a viajes, al ingreso de extranjeros y cuarentenas para contener la expansión del coronavirus que ya deja más de 100 muertos en el continente y más de 6.100 casos, siendo EE.UU. el principal foco del COVID-19.



Bajo cuarentena nacional permanecen Perú, Venezuela, Ecuador y El Salvador; de manera parcial, es decir solo en algunos lugares de sus territorios, están EE.UU., Argentina y Colombia; mientras que en Paraguay, Bolivia, Ecuador y Perú se aplica el toque de queda.



Además, desde este miércoles se empezaron a aplicar el bloqueo de las fronteras a extranjeros de Europa, Asia y entre algunos países americanos como el cierre de EE.UU. a Canadá, Brasil a Venezuela, Uruguay a Argentina, entre otros.



A esas medidas se unen la suspensión de clases, el teletrabajo, el cierre de comercios no "esenciales" como centros comerciales, bares, tiendas y restaurantes, la prohibición de la circulación de personas por ciertos lugares y a ciertas horas y se instó a los adultos de la tercera edad a no salir de sus casas, todo para disminuir lo mayor posible el contacto social.



En medio de las fuertes medidas que han adoptado los Gobiernos americanos, sorprendió la actitud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien enseñó unos amuletos y estampitas que dice funcionan como "escudo protector", lo que generó críticas en su país, donde reina la incertidumbre ante la falta de gestión del Gobierno para frenar el COVID-19.



México, uno de los primeros países de América en reportar casos del virus, ya suma 93 contagios, de los cuales 11 se confirmaron en las últimas 24 horas.



AUMENTAN LOS MUERTOS Y LOS CASOS



En medio de los urgentes llamados de la comunidad médica en EE.UU., que han alertado de las crecientes necesidades de ventiladores de respiración, máscaras y otro equipamiento, los casos en el país han aumentado y ya superan los 6.000 contagios y el centenar de muertos.



Brasil informó este miércoles de dos muertos, por lo que ascienden al menos a tres los fallecimientos, y ya suman 428 los casos por COVID-19.



En Costa Rica un hombre de 87 años se convirtió en la primera víctima mortal a causa del coronavirus.



Este miércoles también falleció una persona mayor por coronavirus en Ecuador, con lo que se incrementaron a tres los decesos en ese país.



Un turista italiano de 61 años murió en Cuba, el primero del país caribeño, donde ya hay nueve casos confirmados de COVID-19.



En Canadá, donde se ha producido un rápido aumento de los casos, hay 8 muertos y 598 personas con coronavirus.



En Argentina hay dos muertos y 79 contagios, en Panamá un fallecimiento y 86 casos, República Dominicana con un deceso y 21 afectados.



Los casos de coronavirus se han extendido también entre la clase política como en Brasil, donde el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, dio positivo al igual que dos de los ministros (Seguridad Institucional y Minas y Energía), quienes acompañaron al mandatario Jair Bolsonaro a un viaje a EE.UU., y ya son 17 los funcionarios contagiados.



En Perú el líder indígena Aurelio Chino también dio positivo al coronavirus, después de hacer un viaje a Holanda.



REPATRIACIONES PESE A CIERRES



Chile anunció un operativo para repatriar a los chilenos que se encuentran en Perú y que no pueden regresar por las restricciones de circulación impuestas por el Gobierno peruano.



A Ecuador está previsto que tres vuelos vacíos de Iberia aterricen entre este miércoles y el sábado para trasladar pasajeros a Madrid.



Y un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas despegó este miércoles rumbo a Miami para repatriar a argentinos varados en el exterior tras el cierre de fronteras y la suspensión de conexiones aéreas.



CAÍDAS Y ALIVIOS ECONÓMICOS



Las bolsas americanas vivieron de nuevo una jornada volátil empezando por Wall Street que cayó un 6,3 % en su principal indicador, el Dow Jones de Industriales.



La bolsa de Sao Paulo se desplomó un 10,35 %, la de México un 3,61 %, la de Santiago un 12,09 % y el índice S&P Merval de Buenos Aires se hundió un 14,47 %.



Las buenas noticias vinieron de parte del Banco Central de Brasil que bajó medio punto porcentual la tasa básica de interés, que se sitúa ahora en el 3,75 %, la más baja en su historia, en un nuevo intento por estimular la economía del país.



Además, el Gobierno anunció medidas dirigidas a trabajadores informales y autónomos, que recibirán subsidios oficiales durante cuatro meses.



Paraguay reasignará entre 45 y 50 millones de dólares para respaldar a la sanidad pública en la lucha contra el coronavirus, que ya deja 11 casos.



El Gobierno transitorio de Bolivia creó un bono familiar equivalente a 72 dólares por cada niño que estudie en primaria en escuelas públicas, entre otras ayudas económicas.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió más de 800 millones de dólares al Congreso para establecer hasta 13 centros de cuarentena para indocumentados detenidos en la frontera con México, dentro de un paquete de casi 46.000 millones de dólares para responder a la crisis del coronavirus.