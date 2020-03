Abascal supera contagio de Covid-19 tras una semana de aislamiento

El presidente de Vox Santiago Abascal ha superado su contagio de Covid-19 que le ha tenido apartado de su labor habitual durante una semana y ha mostrado su alegría, sobre todo, "por saber que muchos lo pasaremos así de rápido y podremos volver para contribuir y ayudar inmediatamente en esta emergencia".



Abascal ha utilizado esta noche las redes sociales para dar a conocer la superación de la enfermedad a través del siguiente mensaje: "Después de una semana de cuarentena sin ningún tipo de síntoma, el laboratorio me confirma que he superado el Covid19. Negativo".



A pesar de su aislamiento domiciliario Abascal ha mantenido activo su perfil social a través de las redes y a primera hora del miércoles señalaba, por ejemplo, que "no puede ser que la crisis económica nos haga más daño que la pandemia".



"Es el momento de una gran liberación fiscal de cuotas y cotizaciones a los autónomos y pymes. Y de eliminación de todos los ministerios y consejerías superfluas, y de subvenciones a sindicatos, partidos etc", afirmaba Abascal a colación de las medidas del Gobierno para hacer frente a la crisis del coronavirus Covd 19.