El SAS está "preparado" para atender a 9.000 contagiados

El contagio de coronavirus alcanzará un pico en Andalucía en los próximos diez días, según los expertos. Por ello, el Gobierno andaluz llevará a cabo un plan de contingencia para fortalecer a los hospitales de personal sanitario con tal de garantizar la atención a todos aquellos que puedan contraer el covid-19. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha indicado este miércoles que el Sistema Sanitario Andaluz (SAS) está “preparado” para atender a más de 8.000 ó 9.000 contagiados, ya que habrá una “especial incidencia” en las próximas semanas. Eso sí, ha admitido que, llegadas esas cifras, “vamos a tener los hospitales al borde del colapso”.

Por ello, el líder andaluz ha adelantado, en una entrevista concedida a Canal Sur Televisión, que durante la reunión de la comisión de crisis celebrada este miércoles se ha aprobado la inminente contratación de “1.700 personas más” en el ámbito sanitario para “reforzar” la estructura del SAS. Ya se habían efectuado 1.400 contrataciones pero se avecinan “días muy duros”. Y eso que Andalucía no es una de las comunidad autónomas más afectadas por el coronavirus como sí lo son otras como Madrid, País Vasco, Cataluña o Valencia. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, pese a tener dos millones de habitantes menos que Andalucía, suma ya 5.000 contagios y un índice de mortalidad alto.

De ahí que la Junta tenga que poner en marcha un plan de contingencia para hacer frente a un escenario inminente. Dentro de ese plan, sólo se hacen operaciones de urgencia y oncológicas, ya que esos quirófanos se están preparando para que sean Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ante el coronavirus, y también se están habilitando zonas de confinamiento con asistencia sanitaria en hospitales privados y en algunos hoteles. La Junta también está incorporando los albergues de Inturjoven para las personas que están en la calle y pueden ser infectadas.

El presidente ha indicado que se han gastado casi 400 millones extra en sanidad y que se alcanzarán los mil millones. Un esfuerzo extraordinario para un momento crítico. El Gobierno andaluz, a expensas del envío que le haga el Ministerio de Salud, dice tener “localizadas” cerca de un millón de mascarillas “para poder utilizar no sólo los profesionales sanitarios sino también para servicios sociales de ayuda a domicilio”. De cara a las personas que están ingresadas en los hospitales andaluces, la Junta ha anunciado que los televisores serán gratuitos para hacer más llevadera su estancia. Esta medida entrará en vigor este mismo jueves.

Por otro lado, sobre el proyecto avanzado en el que está trabajando el Ministerio de Sanidad para realizar test rápidos de diagnóstico para la detección del nuevo coronavirus, en coordinación con las comunidades autónomas y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Moreno ha explicado que desde la Junta han solicitado información al departamento que dirige Salvador Illa, que, con la declaración del estado de alarma, “marca el liderazgo” en la política sanitaria en el conjunto de España.

Así, desde la Junta han solicitado al Ministerio que “cuanto antes nos aclaren el protocolo para hacer esa prueba”, según ha indicado Moreno, que espera y confía en tener “muy pronto respuesta” para la aplicación de ese protocolo “para personas con síntomas leves” de coronavirus, según ha añadido el presidente. El jefe del Ejecutivo andaluz ha reconocido que, actualmente, se da una situación de “tensión laboral” en los hospitales de la comunidad porque “hay un exceso de infectados, de personas en unidades de cuidados intensivos (UCI)”, y de consultas, pero ha querido dejar claro que la sanidad de la comunidad “está preparada”.

Lo importante, para Moreno, es que los ciudadanos “sigan confinados” en sus domicilios para preservarse del virus y para evitar su propagación, sobre todo para que acepte lo menos posible a la población diana: las personas mayores. El presidente andaluz ha admitido que “nunca” se había imaginado que el Gobierno de España tuviera que decretar un estado de alarma y que las familias quedaran confinadas. Sin embargo, “el virus es altamente contagioso” y ha obligado a tomar medidas excepcionales. Lo que está claro es que “se le va a ganar la batalla” al coronavirus pero, para ello, “todos debemos estar unidos” para combatir esta “dura” situación y “ganar la batalla”.

En otro orden de asuntos, sobre si cree que se debería de acordar el cierre de fronteras aéreas, el presidente andaluz ha considerado que sí, porque no tiene ahora mismo “ningún sentido” que estén abiertas, una vez que los hoteles se han cerrado. Además, ha indicado que en países de nuestro entorno, como Reino Unido, no están tomando medidas como nosotros contra el coronavirus, y no están cerrando colegios o espectáculos, y, por ello, “debemos preservarnos de esos países”.