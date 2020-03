Unidas Podemos pide un ingreso mínimo y moratoria de alquileres

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha reconocido este miércoles que "por primera vez en mucho tiempo" está orgulloso del Gobierno, por el "camino correcto" que está adoptando para hacer frente a la crisis económica y social que provocará el coronavirus. No obstante, ha aprovechado para pedir al presidente Pedro Sánchez algunas medidas que todavía no se han tomado, como la implementación de un "ingreso mínimo" para las personas sin renta o con rentas muy reducidas, o la moratoria en el pago de alquileres para ciudadanos afectados por el impacto económico de la pandemia.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso convocado para que Sánchez informe del estado de alarma, el dirigente de Unidas Podemos ha afirmado que "aunque quedan cosas por hacer", este martes quedó claro, con la aprobación del decreto para desplegar un "escudo social y económico" contra el virus, que se está optando por el camino contrario al que se eligió en la crisis de 2008, cuando "se rescató a la banca y se dejó caer a trabajadores, autónomos y pymes".

"Estamos librando una guerra contra el coronavirus, y los criterios económicos a aplicar deben hacerse cargo de esa realidad, que no sean ciegos y contraproducentes. En tiempos de guerra, economía de guerra", ha defendido Echenique, tras señalar que la "importante movilización de fondos, créditos y avales" aprobada por el Consejo de Ministros "lanza un mensaje valiente que dará seguridad a la ciudadanía".

Echenique ha comenzado su intervención haciendo un reconocimiento al esfuerzo que está realizando la ciudadanía, en general, y los trabajadores de la sanidad, en particular, como "primera línea de defensa", y lanzando un mensaje de esperanza: "No sólo vamos a salir de esta, sino que vamos a salir de esta más unidos, más solidarios y más fuertes".

En este sentido, ha defendido que lo que dicen los aplausos de cada día a las 20.00 de la tarde en "millones de balcones" es "que la patria no es un himno, no es una bandera y no es, hoy menos que nunca, un Rey". "Lo que nos están diciendo los balcones y ventanas es que la patria es la gente que vive y trabaja en nuestro país y las instituciones públicas comunes de todos, que esa gente ha conseguido construir para cuidarnos y protegernos los unos a los otros", ha reivindicado.

"TODA LA FUERZA DEL ESTADO" PARA PROTEGER A LA GENTE

"En medio de la alarma y la zozobra, esta es la convicción lúcida y firme que transmite nuestro pueblo. Por eso estoy orgulloso de mi país y por eso sé que vamos a salir de esta más fuertes y mejores", ha animado.

En este punto, ha defendido que, al contrario que el primer ministro británico, Boris Johnson, que "habla de dejar morir a decenas de personas", en España se va a "proteger a la gente, luchando contra el virus con toda la fuerza del Estado".

Por ello, ha llamado también a "seguir protegiendo la sanidad y a sus profesionales" y ha pedido que, una vez se consiga contener la pandemia y doblegar la curva de contagios, la comisión sobre la sanidad pública que ha anunciad Sánchez se dedique también a analizar "la participación de la sanidad privada en la lucha contra la epidemia, y si la privatización parcial del sistema sanitario ha contribuido a debilitar" esa lucha.

No obstante, ha hecho hincapié en que además de hacer frente al impacto sanitario del virus, y proteger la sanidad, hace falta tomar medidas contra la crisis económica y social que se avecina, como las que ya ha adoptado el Gobierno, pero también otras que todavía están pendientes.

De ellas ha mencionado, por ejemplo, la de un ingreso mínimo para personas sin renta o con rentas muy reducidas, más medidas para autónomos, moratoria de alquiler para familias que se hayan visto afectadas económicamente por la pandemia.

"Pero más allá de las medidas concretas, el Gobierno comenzó ayer a andar un camino económico correcto", ha celebrado. "Hoy no sólo estoy orgullos de mi pueblo, señor presidente. Por primera vez en mucho tiempo, estoy orgulloso de mi Gobierno", ha concluido.

IU: COMPROMISO DE RECUPERAR TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO PERDIDOS

Tras Echenique, ha tomado la palabra el portavoz de IU en el Congreso y secretario general del PCE, Enrique Santiago, quien ha comenzado su intervención agradeciendo a los trabajadores que siguen acudiendo a sus puestos de trabajo "para que España funcione, dando muestras de responsabilidad y compromiso", como los sanitarios, los trabajadores del sector de la alimentación, los transportes o la limpieza.

"Nuestro compromiso es que a la mayor brevedad se recuperen todos los puestos de trabajo perdidos y que mientras, todos los trabajadores de este país tengan garantizados los ingresos dignos", ha asegurado, para añadir que, "afortunadamente hay un Gobierno progresista que no va a permitir que nadie se quede atrás ni que las consecuencias las paguen los de siempre".

En este sentido, ha defendido que además de "salvar la vida de los compatriotas" hay que "fortalecer el sector público", porque "en la guerra contra el virus", las consecuencias económicas y sociales "pueden ser más trágicas que las sanitarias". "Y por eso nos congratulamos de las medidas adoptadas", ha celebrado. "Solo el pueblo salva el pueblo. Solo unidos podemos salvar ganar esta guerra", ha zanjado.