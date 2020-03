¿Qué probabilidades hay de que vuelva a haber un "caso coronavirus"?

En España se ha declarado el estado de alarma a causa de la crisis sanitaria del coronavirus. Lo que hace un par de semanas parecía un problema sanitario que no tendría que entrañar ningún tipo de problema, ha terminado poniendo en jaque al estado español y las autoridades se han visto obligadas a tomar las mayores precauciones posibles.

Tranquilidad y civismo

A pesar de la situación, conviene recordar al conjunto de la ciudadanía que hay que evitar que cunda el pánico, que hay que tomar la nueva situación con calma. A día de hoy, el mayor peligro del coronavirus es su alta tasa de contagio, algo que podría llevar fácilmente a la saturación del sistema sanitario español.

El virus en sí, salvo para personas mayores de 65 años y otras más jóvenes que presenten patologías previas, no representa, a priori, ningún peligro. Es más, las estadísticas apuntan que el 80% de los enfermos de coronavirus no necesitan hospitalización. Un gran número de enfermos son asintomáticos y otros muchos lo pasan como si se tratase de un simple resfriado o una gripe. Es por eso que el mayor peligro que entraña es que se extienda tan rápido que la sanidad española no pueda dar abasto.

La renovación de las epidemias

A lo largo de la historia de la humanidad ya han existido otras epidemias como el coronavirus y también las ha habido más graves. La peste bubónica, que arrasó Europa en la Edad Media, la viruela, ya erradicada y que acabó con la vida de 300 millones de personas, o la gripe española que en solo 7 meses provocó la muerte de 50 millones de personas a principios del siglo XX. Más recientes aparecen la gripe aviar, el SARS, el ébola…

Parece claro que las epidemias, por mucho que pretendamos evitarlo, seguirán produciéndose. Afortunadamente, los avances médicos y unos sistemas sanitarios de calidad nos ayudarán a minimizar los efectos de las epidemias que están por venir. Algo que también está dejando claro esta crisis del coronavirus es que es necesario trazar protocolos de actuación y acatar las medidas de seguridad sin titubeos porque, de no hacerlo, la vida de millares de personas puede estar en riesgo. El coronavirus y las epidemias del futuro contribuirán a reconfigurar el mundo. Del mismo modo que surgen nuevos avances médicos, aparecerán nuevas profesiones, nuevas maneras de ver y entender el mundo.

Volviendo al coronavirus, por ahora es mejor mantener la calma y salir de casa solo en casos de imperiosa necesidad para que nos protejamos, no solo nosotros mismos, sino para que contribuyamos a proteger la salud de los demás, sobre todo la de las personas que están dentro de los grupos de riesgo.