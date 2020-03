Los metros andaluces reducen sus frecuencias de paso un 30 %

Los metros de Sevilla, Málaga y Granada, que gestiona la Agencia de Obra Pública, adecuarán desde mañana martes su frecuencia de paso, con una reducción del 30 % en la franja de hora punta y del 50 % en hora valle.



Se adecúan así a las instrucciones de la Orden de 14 de Marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19), según informa un comunicado de la Junta.



En el caso de la Línea 1 del Metro de Sevilla, esta reducción de la frecuencia de paso equivale a que en las dos franjas de hora punta de la mañana, es decir, entre las 7.30 horas y las 9.30 horas y de las 13.30 a las 15.30 horas, de lunes a viernes, los trenes harán parada en las estaciones cada 6-7 minutos.



Por la tarde, en el intervalo horario entre las 19.30 y las 21.30, el paso de trenes será de entre 9 y 10 minutos.



El resto del horario, considerado valle, el intervalo de paso será de un tren por estación cada 14-15 minutos, salvo en el primer periodo y último del servicio diario (entre las 6.30 y 7.00 horas y entre las 21.30 y 23.00 horas), en el que la frecuencia será de entre 20 y 25 minutos.



Por su parte, Metro de Málaga mantendrá una frecuencia de paso por estación en las franjas de hora punta (entre 7.30 y 9.30 horas; entre 13.30 y 15.30, y entre 19.00 y 21.00) durante los días laborables de un tren cada diez minutos.



En el resto de la jornada, el intervalo de paso será de un tren cada 15 minutos, salvo el último tramo del día, de 21.00 a 23.00 horas, en el que circularán un tren cada 20 minutos.



Finalmente, el Metro de Granada tendrá un intervalo de paso en las tres franjas de hora punta en días laborables (entre 7.30 y 9.30 horas; entre 13.30 y 15.30 y entre 19.00 y 21.00) de un tren cada 13 minutos por parada o estación.



En el resto del horario, el considerado valle, el intervalo de paso será de un tren cada 16 minutos por parada o estación, salvo el primer y último periodo de la jornada (entre 6.30 y 7.30 horas y de 21.00 a 23.00 horas), en el que la frecuencia de paso será de un tren cada 20 minutos.



Durante los fines de semana, la frecuencia de paso rondará entre los 15 y 25 minutos en el caso de Sevilla, y entre los 20 y 30 minutos en el caso de Málaga, intervalo similar al que se aplicará en Metro de Granada.



Los horarios de inicio y fin de los servicios de los tres metros andaluces no sufren ningún cambio, por el momento, aclara la nota.



La Consejería de Fomento ha decidido tomar estas medidas para limitar la movilidad no obligada de los ciudadanos, sin merma de aquella que resulte imprescindible para permitirles acceder a sus puestos de trabajo y realizar las funciones básicas.



No obstante, los datos de usuarios de los metros muestran que los ciudadanos de estas tres ciudades andaluzas, por lo general, están respetando la recomendación de quedarse en casa y desplazarse lo menos posible.



La evolución de la demanda de los metros de Sevilla, Málaga y Granada ha registrado una caída del 71,17 por ciento entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo respecto al mismo fin de semana del pasado año.



Tras el anuncio de la declaración del Estado de Alarma como consecuencia de la crisis del Covid-19, los desplazamientos en los tres metros han decaído notablemente, arrojando un volumen agregado de 74.843 pasajeros en estos tres días, frente a los 259.685 usuarios del mismo fin de semana de 2019.



En concreto, la Línea 1 del Metro de Sevilla ha transportado a 36.843 usuarios en estos tres días, dato que equivale a un descenso del 71,26 por ciento.



La caída más significativa se produjo ayer domingo, día en el que tan sólo se registraron 1.689 pasajeros frente a los 21.959 del año anterior, es decir, un 92 por ciento menos.



Por su parte, el Metro de Granada ha transportado en estas tres jornadas un total de 24.832 usuarios, cifra que representa un descenso del 71,49 por ciento respecto al mismo fin de semana de marzo del 2019.



El descenso más acusado se produjo ayer domingo, con 1.570 viajeros, un 89,43 por ciento menos que el mismo domingo de 2019.



Finalmente, el Metro de Málaga ha registrado un volumen de usuarios de 13.168 viajeros del 13 al 15 de marzo, cifra que equivale a un descenso del 70,32 por ciento.



Igualmente, el descenso más intenso se registró ayer domingo, cuando el Metro de Málaga transportó a 867 usuarios.