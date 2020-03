Sanidad: la letalidad por coronavirus es del 3 %, "lo esperable'

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este lunes que la letalidad por coronavirus en España se sitúa en torno al 3 %, que es "lo esperable", aunque ha apuntado que es posible que vaya bajando esta tasa en cuanto se vayan detectado más casos.



Lo ha dicho en rueda de prensa tras la reunión del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, que ha presidido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que han informado de la evolución de la pandemia los cuatro ministros con autoridad delegada tras la declaración del estado de alarma: Salvador Illa (Sanidad), Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y José Luis Ábalos (Transporte).



Simón ha explicado que debido a que la enfermedad ha afectado en un primer momento a residencias de ancianos y centros sociosanitarios la letalidad media no es aplicable a la población general, si bien "poco a poco" ésta se va viendo más afectada por lo que tanto la mortalidad como el uso de UCI van equiparándose a lo esperado.



Ha precisado que ese 3 % de letalidad media no es homogénea en todo el territorio nacional, ya que en los lugares en los que ha habido más casos de turistas afectados que eran personas más jóvenes las tasas son menores que en otros donde los brotes de han producido en residencias de mayores o centros sociosantarios donde mayoritariamente los contagiados pertenecen a grupos de riesgo.



Simón ha dicho que no se puede predecir que se llegue a los niveles de Italia o que se quede como está ahora y ha insistido en la importancia de garantizar que las personas con mayor riesgo estén bien protegidas. "Es clave", ha subrayado.



En cuanto al perfil de las personas contagiadas ha asegurado que es "más o menos" el esperado y que está evolucionando como en otros países, aunque ha reconocido que "situaciones anómalas se van a producir".



En este sentido, ha avanzado que entre hoy y mañana se dará información más detallada del perfil de los pacientes, pero que en una situación de sobrecarga tan importante lo primero es la asistencia sanitaria antes que obtener datos.



Simón ha señalado que los primeros días desde que se restringe la movilidad pueden ser "incluso divertidos", pero ha advertido de que todos tenemos que ser conscientes de que la prohibición de salir de casa dura 14 días "como mínimo", por lo que "los siguientes ya no serán tan divertidos".



"Y la última semana -ha dicho- no va a ser fácil. Hay que sobrellevar este periodo de la forma más adecuada. Los periodos de cuarentena cuando se acercan al final son complicados".



Por ello, ha pedido "no permitir que se vaya todo al traste por relajar las medidas de control".