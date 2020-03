La Guardia Civil interviene en una fábrica de Jaén 150.000 mascarillas

La Guardia Civil ha intervenido en una fábrica en Alcalá la Real (Jaén) un total de 150.000 mascarillas quirúrgicas cumpliendo con las órdenes de la autoridad sanitaria de acuerdo al estado de alarma por el coronavirus, procediendo a su inmediato traslado del material incautado al Hospital Infanta Sofía de Madrid.

Según ha informado la Guardia Civil, en la noche del domingo se procedió a un primer traslado de un lote de 86.000 mascarillas que "ya están siendo descargadas en destino" y el resto serán enviadas a Madrid durante la mañana de este lunes.

De la operación ha dado cuenta el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, teniente general Laurentino Ceña, en la comparecencia desde el Palacio de la Moncloa con su homólogo en la Policía, el comisario principal José Ángel González, y el resto de técnico de los ministerios al frente del gabinete de crisis por el Covid-19.

"No escatimaremos esfuerzos, estaremos siempre al lado de los ciudadanos", han dicho los mandos operativos destacando la "perfecta colaboración" con cuerpos policiales autonómicos y locales. "No escatimaremos medios para que dentro de muy poco tiempo esta crisis sanitaria no sea más que un al recuerdo", ha añadido el comisario José Ángel González.

El DAO de la Guardia Civil ha remarcado que todas las unidades del instituto armado, en colaboración también con las Fuerzas Armadas, están activadas para evitar la propagación del virus. "El objetivo final es acabar con el enemigo", ha dicho sobre el coronavirus.