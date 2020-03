El Gobierno destaca el "buen" comportamiento de los andaluces

La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, ha destacado este lunes el "buen" comportamiento de los andaluces desde que se decretara el estado de alarma en el país para tratar de frenar el coronavirus, y ha apuntado que no está previsto que se requieran "salvoconductos" para las salidas excepcionales de ciudadanos a la calle.

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, ha insistido en que los andaluces se están portando con "normalidad y muy bien, lo que es un gran gesto que nos honra como andaluces y siguiendo todas las recomendaciones que se han hecho desde que se decretara el estado de alarma".

Ha destacado que todo está muy coordinado desde el Gobierno de España, con lo que la ciudadanía tiene que estar tranquila, segura y confiar en que tenemos unos magníficas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". Ha señalado que lo importante es esa responsabilidad personal e individual, de manera que cada uno tiene que entender que con su acción está contribuyendo a que frenemos el virus.

Ha explicado que la Unidad Militar de Emergencia se desplegó ayer en Sevilla, con unos 120 efectivos, que van a hacer tanto labores de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad como de limpieza en zonas especialmente concurridas, como la estación de Santa Justa el aeropuerto, mientras que también se han ofrecido para realizar esas labores de desinfección en los entornos de los hospitales.

Ha indicado que este lunes, la UME también se ha desplegado en la ciudad de Málaga, con unos 120 efectivos, para hacer las mismas labores que en Sevilla.

En cuanto a las personas que tienen que salir a la calle para ir a trabajar, atender a algún familiar dependiente o incluso comprar productos de primera necesidad, ha indicado que no es necesario llevar ningún salvoconducto, pero sí es verdad que "la autoridad puede pedir explicaciones sobre el motivo de su salida, con lo que quien salga tiene que hacerlo sólo por causas muy justificadas". En principio, "no se va a pedir ninguna autorización, pero sí que no le extrañe a la gente que se le pueda pedir explicaciones sobre su salida".

Sandra García ha recalcado que lo más importante es hacer ese llamamiento a la conducta cívica, que nos ayude a frenar el virus. "Tenemos que ser consciente de que tenemos que cumplir con lo que se ha establecido", según ha señalado García, quien ha apuntado que las sanciones que se puedan imponer a determinadas personas son algo "excepcionales" que tienen que ver más bien con la desobediencia a la autoridad.

Respecto a la situación en la frontera con Gibraltar, ha manifestado que está previsto seguir trabajando con lo máxima colaboración por parte de la autoridad del Penón, que así nos la ha trasladado.