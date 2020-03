Artistas andaluces piden a los ciudadanos que se queden en casa

Su voz es necesaria, les conoces y te lo quieren decir: sigue todas las recomendaciones y #QuédateEnCasa.



Cuida de ti.

Cuida de todos.

Cuida de #Andalucía.#EsteVirusLoParamosUnidos #StopCoronavirus pic.twitter.com/iuAYvBston — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) March 16, 2020

Algunas de las caras más conocidas de Andalucía han pedido este lunes a los ciudadanos a través de un vídeo en las redes sociales que hagan caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de los gobiernos y que se queden en su casa para no contribuir a la propagación del coronavirus.



En este vídeo, que ha publicado en Twitter el presidente de la Junta, Juanma Moreno, aparecen en sus casas el actor Antonio Banderas, el futbolista del Betis Joaquín Sánchez, la cantante Vanessa Martín, la bailaora y coreógrafa Sara Baras y el presentador Roberto Leal.



"Su voz es necesaria, les conoces y te lo quieren decir: sigue todas las recomendaciones y quédate en casa. Cuida de ti, cuida de todos, cuida de Andalucía", es el mensaje que ha publicado Moreno acompañando a este vídeo.



Banderas recuerda a los andaluces que es muy importante que se sigan los consejos y las ordenanzas de la autoridad: "No nos contagiemos y no contagiemos a otros, para ello lo mejor es que te quedes en casa".



También piden a los ciudadanos que se queden en sus domicilios el futbolista Joaquín y la cantante Vanesa Martín, quien pide responsabilidad para parar esta pandemia.



Roberto Leal se dirige a los jóvenes para recordarles que, aunque hace buen tiempo y apetece salir a pasear a la playa o al campo, no se puede hacer: "No lo hagáis sólo pensando en vosotros, sino pensando en todos nosotros y en lo que está por venir, al final se trata de sentido común y de solidaridad".



La bailaora Sara Baras manda un mensaje de "cariño, fuerza y ánimo" a los andaluces y se ha mostrado convencida de que juntos se podrá acabar con el virus, pero tendrá que ser "quedándonos en casa".