Madrid: Los nuevos contagios de COVID-19 dejarán de crecer en 10 días

El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha afirmado este lunes que, según los cálculos que maneja el Gobierno, el momento en que los nuevos casos de coronavirus dejarán de crecer llegará en unos diez días, hacia el 25 o el 26 de marzo, mientras que el número de altas superaría al de nuevos contagios alrededor del 15 de abril.



En una entrevista con 'Onda Madrid' recogida por Efe, Ruiz Escudero ha indicado que en diez días "veremos realmente si las medidas han tenido el efecto que queremos".



"No hay otra manera para contener al virus que no sea reducir la transmisión", ha subrayado Ruiz Escudero, quien ha aprovechado para reiterar la petición de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de que se provea a Madrid de material sanitario por valor de 994 millones de euros para garantizar la protección de los profesionales.



En este sentido, el consejero ha declarado: "Es prioritario proteger a los profesionales sanitarios (...) hemos contactado con medio mundo para traer más material, es fundamental que los que están en primera línea de batalla puedan trabajar".



La Comunidad de Madrid registraba el domingo 213 fallecidos con coronavirus (80 más respecto al sábado) y 3.544 casos positivos. Fue el primer día de entrada en vigor del estado de alarma en España, que se saldó en la capital con 199 denuncias y un detenido por no cumplir con las restricciones de movimiento.