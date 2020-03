La ONCE también suspende todos sus sorteos indefinidamente

La ONCE ha decidido hoy suspender, a partir del 16 de marzo de 2020 –incluido-, los sorteos de sus tradicionales loterías, incluidos los cupones y el cupón extraordinario del Día del Padre, hasta que se recupere la situación generada por el coronavirus y finalice el estado de alarma declarado por las autoridades. La Organización mantiene y centra su labor ahora en la atención a personas ciegas o con otra discapacidad.



En función de las medidas tomadas por las diferentes administraciones, que han concluido con la declaración del estado de alarma, la Organización ha tomado todas las decisiones posibles en defensa de sus trabajadores y trabajadoras, así como para garantizar los derechos de los consumidores, y mantener la cobertura de sus 72.000 afiliados y el resto de personas con discapacidad.



Las medidas, recogidas en una resolución del Director General de la ONCE refieren todas las realidades que se refieren a las actividades de comercialización, pago de premios y sorteos de lotería de la ONCE:



- Se suspende la venta de todos los productos de lotería de la ONCE, en cualquiera de sus tres modalidades, en todos los puntos de venta de carácter presencial, tanto agentes vendedores como establecimientos del Canal Físico Complementario.

- Se suspende la comercialización de todos los productos de lotería de la ONCE por el canal internet en la página Web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es<http://www.juegosonce.es>), con la excepción del producto de juego activo “Eurojackpot” y de los productos en soporte electrónico de la modalidad “Lotería Instantánea de boletos la ONCE”.

- Desde el lunes 16 de marzo de 2020, incluido, se suspende la celebración de los sorteos de todos los productos periódicos y extraordinarios de la modalidad de lotería denominada “Cupón de la ONCE”.

- Desde el lunes 16 de marzo de 2020, incluido, se suspende la celebración de los sorteos de los productos de juego activo sorteados en España: “Triplex de la ONCE”, “7/39” y “Super ONCE”. Los sorteos del producto de juego activo “Eurojackpot” continuarán celebrándose en Helsinki, conforme dispone el Reglamento regulador de los productos de juego activo.

- Una vez finalice el estado de alarma, la ONCE impartirá instrucciones sobre los cupones y boletos adquiridos en relación con los sorteos no celebrados.

- Los plazos de caducidad para el cobro de premios quedan en suspenso durante el período que dure el estado de alarma. La ONCE comunicará oportunamente el día en que se levantará esta suspensión.

- Los premios se podrán seguir cobrando en aquellos Centros de la ONCE y sucursales de entidades de crédito colaboradoras que permanezcan abiertas.

Apoyo a personas con necesidades especiales



La ONCE agradece la solidaridad de todos los ciudadanos y se compromete a mantener y centrar ahora todo su esfuerzo en la atención a las más de 72.000 personas ciegas afiliadas a la Organización y al resto de personas con discapacidad, un colectivo especialmente sensible y vulnerable.