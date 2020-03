Los ridículos consejos del Estado Islámico contra el coronavirus

El grupo terrorista Estado Islámico (EI) ha ofrecido algunas recomendaciones para hacer frente a la pandemia de coronavirus, que según los extremistas se contagia "por orden de dios" y por tanto uno de los antídotos es "tener fe" ante cualquier enfermedad.



En un mensaje difundido por sus canales de propaganda en internet, el EI publica una breve guía de "instrucciones para lidiar con epidemias" según la sharía o ley islámica.



"Las enfermedades no se contagian por sí mismas, sino por orden de Dios", asegura el EI, que apoya sus recomendaciones en los hadices (hechos y dichos) del profeta Mahoma como ejemplo a seguir.



"Se aconseja tener fe en dios y refugiarse en dios en la enfermedad", es la primera recomendación del grupo terrorista conocido por su interpretación estricta de la sharía y por la crueldad con sus víctimas.



Además, recomienda cubrirse la boca al bostezar y estornudar, también tapar los recipientes de alimentos y comida y lavarse las manos antes de tocarlos.



Asimismo, aconseja a los sanos no entrar a los territorios afectados por la epidemia y a los enfermos, no salir de ellos.



En estos momento los extremistas apenas controlan territorios en Siria y en Irak, donde establecieron su "califato" a mediados de 2014, y a pesar de que siguen activos en ambos países y en otros de Oriente Medio y África, no hay población sometida territorialmente a sus dictámenes como ocurrió en el pasado.



Desde que el EI perdió el dominio de esas áreas y el califato colapsó definitivamente en Siria hace un año, el grupo ha perdido protagonismo tanto sobre el terreno como en las redes sociales, donde se había distinguido en el pasado por su gran maquinaria de comunicación.



La cantidad y calidad de su propaganda ha disminuido en este tiempo, y aunque siguen publicando semanalmente Al Naba, los canales de difusión de sus publicaciones y comunicados se han visto restringidos desde el ciberataque coordinado por Europol el pasado noviembre contra miles de páginas con contenido yihadista.