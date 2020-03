Inmunóloga: "Las medidas funcionaron en China y funcionarán aquí"

"Las medidas decretadas funcionan y permitirán acabar con el virus como ya pasó en China, donde la situación era más complicada", ha explicado a Efe Adelaida Sarukhan, doctora en Inmunología y redactora científica en el Instituto de Salud Global de Barcelona, impulsado por La Caixa.



Junto al llamamiento a la calma, Surakhan ha pedido además "responsabilidad" y "concienciación" para poder controlar el brote de coronavirus que ha llevado al estado de alarma decretado en España desde este fin de semana.



Aplicando las mismas medidas en China ya han conseguido ponerle freno al coronavirus y a día de hoy solo hay al día 20 casos nuevos y no los 4.000 del peor momento de la propagación, ha destacado.



Con todo, ha querido señalar que la propagación en España ha ido más rápida que en Italia por lo que merece que nadie crea que las medidas son "exageradas".



"Esto va en serio, es grave, y todos tenemos nuestro papel para contribuir al cumplimiento de las medidas y el freno a la propagación", ha añadido.



Entre las recomendaciones de ISGlobal que ya se utilizaron en China están quedarse en casa "lo máximo posible", realizar teletrabajo y reuniones virtuales, practicar medidas de "aislamiento social" y evitar los transportes públicos, no darse besos ni abrazos, además de toserse en el codo y lavarnos continuamente las manos.



Sarukhan ha llamado también a toda la población, incluidos los más jóvenes, a recluirse no ya tanto por su propia afectación, sino como medida "para proteger a otros más vulnerables", desde personas con patologías previas hasta ancianos, ambos grupos de riesgo.



"Como sociedad hemos de ser solidarios", ha incidido.



Todo ello para las personas sanas, porque la recomendación clara que la experta subraya es siempre seguir las recomendaciones de atención de las autoridades sanitarias y seguir las instrucciones y el protocolo tras llamar al 061.



Para personas aisladas, y siempre que sea posible, se recomienda que no compartan cama ni baño ni cubiertos, si es posible, con el resto de cohabitantes.



Igualmente, el recordatorio de que las mascarillas no sirven para los asintomáticos y que deben dejarse para quienes realmente las necesitan, el personal sanitario.



La experta, doctora en Inmunología de la Universidad París VI, ha explicado que para poder frenar el virus hay que "rebajar la curva" de enfermos en un mismo momento para no desbordar los servicios médicos y conseguir con esa ralentización la inmunidad de la mayoría de la población.



Por otro lado, la redactora científica de ISGlobal ha rechazado las teoría de la conspiración sobre el nacimiento del virus, y ha señalado que ya el Sars-Cov surgió de los animales salvajes con virus que acabaron llegando a humanos, como ha ocurrido con el coronavirus en Chima.



"Ahora parece que se han tomado medidas estrictas para que no vuelva a pasar, aunque son asuntos tan arraigados culturalmente que es complicado decir que esta será la última vez que pase", ha afirmado.



Por lo que respecta a la incidencia que sobre el virus y su evolución podría tener el aumento de las temperaturas en los próximos días como consecuencia de la primavera, Surakhan ha advertido que "no es conveniente apostar" porque el calor vaya a acabar con el brote.



"No hay evidencia de que el virus pueda disminuir por la temperatura. Es solo una probabilidad porque con otros virus ha pasado, pero tenemos que actuar por otro lado y no podemos confiar en eso", ha añadido.