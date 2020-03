Torra mete bulla a Sánchez para que confine a Cataluña

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha advertido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no hay que perder "más tiempo", después de que le hayan comunicado desde Moncloa que la reunión de presidentes se aplaza a mañana, y ha insistido en que hay que "confinar" Cataluña.



Desde Twitter, Torra ha urgido al Gobierno del Estado a responder a su petición de confinamiento, lanzada este viernes por la noche.



"Moncloa me acaba de llamar para decirme que retrasan la reunión de presidentes a mañana domingo. No podemos perder más tiempo. La situación es grave. Ofrecemos toda nuestra colaboración al Estado, pero hemos de avanzar. Insisto: hace falta el confinamiento de Cataluña", ha recalcado.