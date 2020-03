Segovia deja de servir cochinillo por primera vez en su historia

La simbiosis Segovia-cochinillo asado también entrará en cuarentena a partir de este fin de semana, toda vez que los restaurantes de la ciudad cierren sus puertas como precaución ante la alarma por el coronavirus, muchos de ellos por primera vez en su dilatada historia.



Es el caso del emblemático Mesón de Cándido, fundado en 1896 y que desde entonces no ha cerrado ni un sólo día, hasta ahora: "ni siquiera cuando hemos hechos reformas, siempre permanecíamos abiertos de algún modo", relata este sábado a Efe Cándido López, el nieto del histórico fundador y Mesonero Mayor de Castilla.



Sin embargo, el ahora director del negocio considera una cuestión "de fuerza mayor" la actual crisis sanitaria por el coronavirus, que ha contagiado a más de 5.000 personas en España y acabado con la vida de 136, una de ellas una anciana de 98 años de la provincia de Segovia, donde hay 15 casos confirmados.



No ha sido una decisión fácil para la gerencia del mesón, que es consciente del símbolo que este local representa para la ciudad: "siempre se ha unido 'Acueducto, mesón y cochinillo' en una simbiosis perfecta", lamenta el hostelero: "pero hay que pensar en la salud para atajar esta pandemia".



El Mesón de Cándido, ubicado a escasos metros del Acueducto de Segovia, atiende entre 300 y 500 clientes en un día normal de fin de semana, pero el "el coste económico" está hoy "en segundo plano" ya que la prioridad "es poner en valor la salud y las vidas humanas", ha declarado.



La decisión de cerrar los restaurantes en la ciudad de Segovia no ha sido una decisión del Gobierno, como sí ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, pero el sector hostelero de esta turística capital ha querido anticiparse.



"Pensamos que cuanto antes se haga, antes lo cortaremos... ¿Para qué vamos a estar alargando la miseria?", comenta Javier García, gerente de la Agrupación Industrial de Hosteleros Segovianos, quien ha confirmado que los 300 restaurantes que engloba la asociación seguirán la indicación del cierre inmediato.



García sí ha manifestado gran preocupación por la repercusión económica de la región, puesto que este cierre indefinido supondrá "la ruina" para muchos locales, "un agujero" para otros, y "ERTES, ERES y despidos" para diversos empresarios.



Por ello, en nombre del sector, considera insuficientes las medidas anunciadas por el Gobierno y espera más acciones en este sentido: "no nos arregla que nos aplacen los pagos; Si no tengo ingresos ni hoy, ni mañana, ni pasado... no te lo puedo pagar", razona el gerente.



En la misma línea ha manifestado su preocupación José María, el propietario de otro emblemático restaurante, famoso por su cochinillo asado que lleva su mismo nombre. Este había anunciado su cierre temporal a partir del lunes, pero ha decidido adelantarlo a este mismo sábado, tras el servicio de comida.



"Cuando hacemos las reuniones, vemos a la gente realmente preocupada", narra el empresario, quien tiene a su cargo a una plantilla de 120 personas: "nosotros les decimos que todo se solucionará, pero la realidad es que no sabemos cómo", lamenta.



Desde el año de su fundación en 1982, esta también será la primera vez que el restaurante José María cierre. Que Segovia deje de servir cochinillo por primera vez en su historia afectará, además de al sector de la hostelería, al ganadero.



"Tendremos que adaptarnos y ser flexibles, empezar a congelar o algo parecido", comenta el mesonero, que también es propietario de un criadero de estos animales: "se trata de un producto muy perecedero y de producción imparable", apunta.



Otro de los locales que han cerrado sus puertas por primera vez en su historia es Casa Duque, considerado el restaurante más antiguo de Segovia, fundado en 1895, que ya dejó de hacer el servicio ayer por la tarde.



"Hemos sobrevivido a dos guerras mundiales, una guerra civil y jamás se ha cerrado hasta ahora; esta es la triste historia del día de hoy", comenta una afligida Marisa Duque, directora del restaurante.



Duque atribuye esta decisión de cerrar a "la conciencia social y la prevención de riesgos laborales" de sus 36 empleados: "de ninguna manera voy a poner en riesgo la salud de mis trabajadores, de ninguna manera", declara.



"Es importante ser solidarios y estar del lado de las personas en este momento, dejar el negocio a un lado", manifiesta la empresaria, quien sin embargo no puede evitar mostrar su preocupación por las pérdidas económicas: "este año está perdido", concluye.