Brasil anuncia su primer paciente curado de coronavirus

Las autoridades sanitarias de Brasil anunciaron este viernes el primer paciente curado de coronavirus del país, donde hay cerca de un centenar de casos confirmados y otros 1.500 bajo investigación, sin que se hayan registrado muertes.



Así lo confirmó el coordinador del Centro de Contingencia del Coronavirus en el Estado de Sao Paulo, David Uip, en una rueda de prensa en la que participó también el ministro brasileño de Saludl, Luiz Henrique Mandetta, entre otras autoridades.



"Estamos aquí con la presencia del superintendente del Hospital (privado) Albert Einstein y me autorizó a divulgar la cura del primera brasileño internado con coronavirus", señaló Uip.



No obstante, no detalló si el paciente dado de alta se trata del primer caso confirmado en Brasil, que además supuso el primero registrado en Latinoamérica.



Ese primer caso, anunciado el 26 de febrero, fue detectado en un brasileño de 61 años que había viajado recientemente a Lombardía, en el norte de Italia, el país más afectado de Europa, donde se encuentra actualmente el epicentro de la pandemia del coronavirus, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



A partir de ahí, los casos de contagios por COVID-19 se han multiplicado en Brasil hasta casi el centenar registrados en 13 de los 27 estados federativos del país y de los que solo doce están hospitalizados.



La región más golpeada es Sao Paulo, el estado más poblado y rico de Brasil, donde hay 56 casos confirmados.



La OMS declaró el pasado miércoles el brote de coronavirus como una pandemia.



El Ministerio de Salud de Brasil ha recomendado a los pasajeros extranjeros que lleguen a su país por otros medios permanecer aislados en sus domicilios durante una semana, aunque no hayan presentado síntomas de la enfermedad.



También aconsejó cancelar los cruceros turísticos, así como grandes eventos públicos, como deportivos, musicales o manifestaciones, que concentren un alto número de personas.



La Alcaldía de Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, adoptó esa recomendación y este viernes determinó cancelar todos los actos masivos por tiempo indefinido.



Por otro lado, los partidos de fútbol previstos para los próximos días en la mayoría de los estados brasileños, incluyendo Río de Janeiro y Sao Paulo, serán en estadios con las puertas cerradas ante el temor de la propagación del coronavirus.