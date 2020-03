73 países ponen restricciones o controles a viajeros de España

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha pedido responsabilidad para evitar los viajes al exterior que no sean urgentes, esenciales o imprescindibles teniendo en cuenta que un total de 73 países ponen restricciones o controles adicionales a los viajeros provenientes de España.



Por eso, en una nota emitida este sábado, recomienda a los viajeros españoles que reconsideren todos sus planes de viaje ante la necesidad de limitar desplazamientos debido a esas restricciones.



Recuerda Exteriores que 35 países han establecido algún tipo de prohibición a la entrada de personas que provengan de España o bien han suspendido las comunicaciones aéreas y/o marítimas.



Se trata de Arabia Saudí, Argelia (suspensión de vuelos a partir del 16 de marzo), Argentina, Austria (suspensión de vuelos a partir del 16 de marzo), Chipre, El Salvador, Eslovaquia, Estados Unidos (afecta a 26 países europeos), Filipinas, Guatemala (a todos los europeos), Guinea Ecuatorial, Honduras, India, Irak, Islas Marshall, Israel (a todo no residente), Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kirguistán y Kuwait (prohibición a todo el que no sea nacional).



También hay restricciones en Líbano, Malta, Marruecos (abierto paso terrestre), Montenegro, Omán (a partir del 15 de marzo), Perú (suspensión de vuelos a partir del 16 de marzo), Qatar, República Checa, Singapur, Sudán, Trinidad y Tobago, Turquía (suspensión de vuelos a partir del 14 de marzo), Ucrania (suspensión de vuelos a partir del 15 de marzo) y Venezuela.



Por otra parte, hay un total de 30 países que imponen modalidades de cuarentenas para viajeros cuyo origen sea España: Azerbaiyán, Bosnia- Herzegovina, Burundi, Chile, China, Chipre, Colombia, Croacia, Cuba, Dominica, Estonia, Georgia, Guinea Conakry, Kenia, Kiribati, Kuwait, Laos, Liberia, Lituania, Macedonia del Norte, Mozambique, Myanmar, Níger, Noruega, Ruanda, Rusia (Moscú), Samoa, Tailandia, Túnez y Uganda.



Finalmente, otros 8 países exigen alguna otra medida o imponen algún tipo de control tales como Alemania, Camerún, Corea del Sur, Egipto, Italia, Irlanda, Malasia, y Nepal.



En todo caso, advierte Exteriores, declarada la pandemia global por la OMS, ha de tenerse en cuenta que si hubiera sospechas de que una persona haya estado expuesta o desarrollara síntomas, no se puede descartar que sea puesta en cuarentena en cualquier país del mundo.



En cuanto a los ciudadanos españoles que se encuentren en el exterior, se recuerda la importancia de seguir puntualmente las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, así como las indicaciones generales que viene ofreciendo el Ministerio de Sanidad.



Todas las Embajadas y Consulados Generales de España en el exterior permanecen abiertos y disponibles las 24 horas del día a través del teléfono de emergencia consular y de los canales en redes sociales para atender a los ciudadanos españoles en situación de emergencia.



Se ha reforzado asimismo en los últimos días la unidad de crisis de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y multiplicado sus efectivos por cinco para garantizar la continua atención a través del teléfono de emergencias consulares.



Para más información, se ruega consultar la página web sobre asistencia consular frente al coronavirus: