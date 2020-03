Kenia, undécimo país con casos de coronavirus en África subsahariana

Kenia confirmó este viernes su primer caso de coronavirus, según informó el Ministerio de Sanidad, lo que eleva a once el número de países de África subsahariana afectados por el COVID-19.



"En relación al coronavirus, la pregunta no era si tendríamos algún caso sino cuándo ocurriría. El Ministerio de Sanidad acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Kenia", informó en una rueda de prensa el ministro de Sanidad keniano, Mutahi Kagwe.



"Se trata de una ciudadana keniana que había regresado a Nairobi de los Estados Unidos, con escala en Londres (Reino Unido), el pasado 5 de marzo de 2020", añadió el ministro, quien detalló que el resultado positivo se confirmó anoche en un laboratorio nacional.



Kagwe afirmó también que la paciente se encuentra estable, con una temperatura corporal normal: "Está actuando de forma normal, está comiendo, pero no será dada de alta hasta que continuemos las pruebas y dé negativo".



Tras la confirmación de este primer caso, el Gobierno keniano vetó cualquier reunión pública o evento entre colegios, si bien las escuelas permanecen abiertas y las iglesias podrán seguir dando servicio siempre que dispongan de desinfectantes de manos.



El ministro de Sanidad dijo además que se enviarán unidades de respuesta rápida para responder a cualquier caso sospechoso en el país, e instó a los ciudadanos a preservar la higiene personal y a los operadores de transporte colectivo a limpiar regularmente sus vehículos.



A última hora de ayer, Ghana confirmó a su vez dos primeros casos de COVID-19 en el país, después de que dos enfermos llegados desde Turquía y Noruega dieran positivo; y Gabón su primer caso, al dar positivo un gabonés que había regresado a este pequeño país de África occidental desde Francia.



Con estos tres nuevos países afectados, ya son 11 los países en África subsahariana con algún caso de COVID-19: Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Camerún, Togo, Burkina Faso, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Kenia, Ghana y Gabón.



En el resto del continente, también se han reportado casos en Egipto, Argelia, Marruecos y Túnez.