Italia recibe el apoyo de China para luchar contra el coronavirus

Italia ha recibido un avión de China cargado con 30 toneladas de material médico y un equipo de nueve expertos que contribuirán a luchar contra el coronavirus, que ya ha contagiado a 15.113 personas y causado la muerte a 1.016 en el país.



Un Airbus A-305 de la aerolínea China Eastern partió de Shangai y llegó durante la noche en el aeropuerto romano de Fiumicino cargado de ayudas y fue recibido por el embajador chino en Roma, Li Junhua.



Dentro había 30 toneladas de material médico, entre respiradores mecánicos, ventiladores, electrocardiogramas, decenas de miles de mascarillas que será distribuido entre el Gobierno italiano y los voluntarios que asisten en la crisis, informó Cruz Roja Italiana.



Además llegaron al país, principal foco europeo de la pandemia, nueve expertos, seis hombres y tres mujeres, capitaneados por el vicepresidente de la Cruz Roja China, Yang Huichuan, y por el "ilustre" profesor de reanimación cardiopulmonar, Liang Zongan.



Entre los expertos había reanimadores, pediatras y enfermeros que han gestionado la emergencia en China.



El presidente de Cruz Roja Italiana, Francesco Rocca, destacó la importancia de "constituir una red" ante esta situación y celebró que "gracias a la generosa donación china se podrá dar una primera ayuda a los hospitales y operadores sanitarios, en grandes apuros".



El ministro de Exteriores italiano, Luigi Di Maio, agradeció en sus redes sociales a China: "No estamos solos", aseguró.



"Esto es lo que llamamos solidaridad y estoy seguro de que llegará más. No estamos solos. Hay personas en el mundo que quieren ayudar a Italia", afirmó el ministro Di Maio, avanzando la voluntad de otros países, que no citó, de contribuir a paliar la emergencia.



Pese a las dudas de la Unión Europea, Italia se adhirió en marzo de 2019 a la Nueva Ruta de la Seda un proyecto lanzado por China en 2013 para conectarse con las economías occidentales en Europa, Oriente Medio y África.