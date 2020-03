Pedro Sánchez no cierra la puerta a declarar el estado de alarma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha descartado hoy ninguna posibilidad en cuanto a las medidas a adoptar por la pandemia del coronavirus. De hecho, y al ser preguntado por la opción de decretar el estado de alarma, no ha dicho que no y ha dejado claro que "la situación no es estática" y que tomará las decisiones que hagan falta, cuando hagan falta y donde hagan falta.

Tampoco ha negado que el Gobierno pueda verse obligado a cerrar Madrid. Al ser preguntado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros no ha negado que pudiera darse la posibilidad y ha recalcado que las medidas que se tengan que adoptar se harán conjuntamente con el Gobierno de la comunidad autónoma.

Y en relación con este último, ha rechazado que esté habiendo "discrepancias", dejando claro que la cooperación está siendo "muy franca" y que solo puede tener palabras de reconocimiento para el personal sanitario de Madrid, la Consejería de Sanidad y el Gobierno regional en su conjunto.