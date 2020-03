América extrema medidas tras la declaración del coronavirus

La declaración del coronavirus como pandemia por parte de la OMS llevó este miércoles a extremar las medidas en América, donde EE.UU. suspendió por 30 días los viajes desde Europa, otros países decretaron cuarentena para quienes vienen del Viejo Continente o China, así como el cierre de centros educativos y la cancelación de eventos multitudinarios.



Según anunció en la noche el presidente Donald Trump, todos los viajes desde Europa a EE.UU., con excepción del Reino Unido, quedan suspendidos al menos durante 30 días para "evitar que nuevos casos (de la enfermedad) ingresen a nuestras fronteras", parte de varias "medidas fuertes, pero necesarias".



AUMENTAN LOS CASOS



En su reporte de este miércoles, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguró que en el continente se han reportado al menos 1.192 casos y más de 30 muertes.



La mayor cantidad de casos -más de mil- en América los sigue reportando Estados Unidos, donde está presente en casi 40 de los 50 estados del país y, según datos locales, ha dejado 37 muertos, la mayoría de ellas en el estado de Washington (29).



Los datos de la OPS también reflejan fallecimientos en Argentina (1), Canadá (1) y Panamá (1) e incluyen los dos primeros enfermos en Honduras, donde el presidente Juan Orlando Hernández llamó este miércoles a actuar "con responsabilidad ciudadana" para evitar la propagación de la enfermedad.



Tras reportar también los dos primeros contagiados, el Gobierno transitorio de Bolivia declaró una "emergencia nacional" para facilitar el uso de recursos estatales en acciones contra el COVID-19.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy que el COVID-19 ya puede definirse como una "pandemia", después de que en las últimas dos semanas el número de casos fuera de China se multiplicara por 13 y el de países afectados se triplicara.



Según ese organismo, ahora hay más de 118.000 casos de coronavirus en 114 países y el número de muertes es de 4.291.



CUARENTENAS EXTENDIDAS



En la medida que aumentan los casos y ante la declaratoria de "pandemia", varios países, como El Salvador, Argentina, Colombia, Perú, Chile y Guatemala, comenzaron a imponer cuarentenas a los viajeros procedentes de Europa o China.



Una de las medidas más estrictas la tomó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien declaró este miércoles a todo el país en cuarentena y prohibió la entrada de extranjeros durante 21 días, así como las clases y las aglomeraciones de más de 500 personas como conciertos y partidos de fútbol.



Una decisión similar fue tomada en Guatemala, donde no hay ningún caso confirmado y como acción preventiva todos los viajeros que lleguen al país procedentes de Europa vía aérea serán puestos en cuarentena.



Chile, donde hay 23 casos confirmados, exigió que los viajeros que ingresen desde España e Italia, así sean ciudadanos chilenos, se comprometan a permanecer aislados durante al menos dos semanas.



Los Gobiernos de Argentina, Colombia y Perú incluyeron también a los viajeros procedentes de Francia, donde se experimenta uno de los mayores picos de contagio en Europa.



En el caso de Colombia, donde hoy se informó que los contagios subieron de 3 a 9, los viajeros que lleguen de Francia, España, Italia o China deberán entrar en "autoaislamiento en sus casas durante 14 días".



Mientras, Argentina, que reporta 21 casos y una muerte por la enfermedad, ordenó que los ciudadanos que lleguen provenientes de naciones con alta circulación de coronavirus entren en cuarentena.



Ese aislamiento cobijará también a los futbolistas que juegan en clubes extranjeros en cuyos países circula el coronavirus y que sean convocados a la selección de mayores.



CANCELACIONES EN CADENA



La declaración de pandemia también desencadenó la cancelación o modificación de importantes eventos previstos en el continente como una reunión del G7, la feria E3, la liga profesional de baloncesto de EE.UU. (NBA) y los Mundiales de Patinaje de Montreal (Canadá), llevando incluso a postergar las elecciones municipales de noviembre en Paraguay.



Los ministros de Exteriores del G7, que agrupa a las economías más desarrolladas del mundo, anunciaron que celebrarán de manera virtual su próxima reunión prevista este mes en Pittsburgh (Pensilvania, EE.UU.) por los temores a la propagación global del coronavirus.



La feria E3, clave para la industria del videojuego y la más importante de todo el mundo, tampoco celebrará su edición de 2020, que debía realizarse en junio en Los Ángeles (EE.UU.).



El deporte estadounidense también se vio seriamente afectado cuando en horas de la noche la NBA anunció la cancelación temporal de todos sus juegos, a partir del jueves, tras haber dado positivo por el coronavirus el pívot francés Rudy Gobert, de los Jazz de Utah, la primera liga profesional del país que toma una decisión estas características.



Asimismo, la ciudad de Nueva York canceló por primera vez en sus 258 años de historia el desfile de San Patricio, previsto para la próxima semana; y el Festival Internacional de Artes Escénicas de Panamá, programado para este mes, fue pospuesto para una fecha por definir.



El martes ya se había confirmado que el festival de música de Coachella, uno de los más importantes del mundo, no celebrará su próxima edición en abril como precaución, posponiéndolo de momento a octubre, mientras que el festival SXSW de Austin (Texas) y el Ultra Music Festival de Miami (Florida) también fueron cancelados.



En la misma línea, la ONU informó que va a posponer varias conferencias previstas en Nueva York para las próximas semanas debido al coronavirus, que también está obligando a limitar ciertas actividades regulares en la sede central de la organización.



El tema llevó al Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura a suspender su actual visita a Argentina y posponer próximas actividades en otros países.



En esa nación, además, el Gobierno anunció la suspensión de todos los eventos deportivos internacionales previstos durante marzo, como la Copa del Mundo de espada, el Grand Prix de Atletismo, el Preolímpico Americano de Boxeo y el Campeonato Sudamericano de Natación, aunque la medida aún no cubre los partidos de fútbol.



La misma decisión fue tomada con los Campeonatos del Mundo de patinaje sobre hielo, que iban a disputarse en Montreal (Canadá) del 16 al 22 de marzo.



MEDIDAS ECONÓMICAS



En medio de la incertidumbre por el impacto de la enfermedad, las bolsas siguen desplomándose y en los mercados cambiarios el dólar se mantiene en niveles récord.



Así, Wall Street volvió a hundirse este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cerró con pérdidas del 5,86 %; mientras que en Latinoamérica, Sao Paulo, el mercado más grande de la región, se desplomó 7,64 %, la plaza de Buenos Aires cayó 4,30 % y el corro mexicano perdió un 2,24 ".