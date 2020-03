Madrid se prepara para "lo peor" del virus las próximas tres semanas

La Comunidad de Madrid prevé que "lo peor" de la propagación del coronavirus ocurrirá durante las tres próximas semanas y se prepara para afrontar la situación con un plan para los 102 hospitales de la región que contempla, entre otras medidas, duplicar el número de camas con el fin de atender un repunte de pacientes afectados.



"La previsión de los técnicos sanitarios es que en este fin de semana asistiremos a un repunte elevado de las personas infectadas", ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha añadido que "lo peor de la propagación del virus ocurrirá en las próximas tres semanas".



Díaz Ayuso ha anunciado en un vídeo remitido a los medios de comunicación este plan sanitario que trata de abordar la expansión del coronavirus en la región, donde ya hay 31 fallecidos y 1.024 casos de contagio, casi la mitad de los 2.152 confirmados en España.



"El 80 % tendrá enfermedad leve que se cura con aislamiento en el domicilio, un 15 % necesitará una mayor atención y sólo el 5 % estará en zona más sensible", ha explicado Díaz Ayuso, que ha destacado además que en la Comunidad de Madrid 157 personas han recibido el alta hospitalaria.



En una entrevista en Telemadrid, la presidenta madrileña ha detallado que el plan sanitario, que presentará formalmente este jueves, contempla duplicar el número de camas en los 102 hospitales que hay en la región.



En el vídeo remitido a los medios ha recalcado que "Madrid no se va a cerrar; no al menos desde el gobierno de la Comunidad de Madrid", y ha pedido que "no se difundan bulos que perjudican la economía y crean estupor en la ciudadanía".



Por otro lado, ha pedido paciencia a los ciudadanos de la región porque es "una temporada en la que hay que estar en casa y cambiar rutinas" y ha agradecido a los madrileños su "respuesta responsable y buena disposición" ante las medidas que se han debido adoptar -como el cierre de centros educativos, espacios deportivos o teatro- para evitar la propagación del COVID-19.



Ayuso ha reiterado la importancia de "evitar aglomeraciones y permanecer en casa el mayor tiempo posible" y de proteger a las personas mayores y con riesgos de salud ya que son el sector "más vulnerable".



La presidenta ha extendido sus agradecimientos a los alcaldes de toda la Comunidad, los portavoces parlamentarios, así como las fuerzas y cuerpos de seguridad ante su labor contra el COVID-19.