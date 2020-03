Los países se preparan para una crisis que podría ser como la de 2008

La crisis del coronovirus podría tener un impacto económico similar a la de 2008, según la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, lo que ha movido incluso a Alemania a apostar por la flexibilización del déficit público, y sigue dejando cada día un goteo de efectos en sectores como el turismo o la industria de automóvil, entre otros.



El BCE podría rebajar mañana los tipos de interés, como ya hiciera la Reserva Federal estadounidense (Fed) la semana pasada por sorpresa, y los gobiernos se afanan en diseñar paquetes de medidas de apoyo a la economía para evitar una recesión que ya avanzan algunos institutos de opinión.



En España, el Gobierno aprobará, previsiblemente mañana, en el Consejo de Ministros extraordinario, medidas de ayuda a los padres que han tenido que dejar de trabajar para cuidar de los hijos en las zonas donde se han cerrado los colegios, sin que el coste recaiga sobre las empresas.



APOYO A EMPRESAS Y TRABAJADORES



El Gobierno ultima una prestación extraordinaria de la Seguridad Social cuyo coste -"significativo pero manejable"- asumiría el Estado, para compensar a los padres que tengan que perder horas de trabajo para cuidar a sus hijos ante el cierre de colegios.



El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha dicho también que se van a aprobar moratorias a las cotizaciones sociales de empresas y autónomos.



Naturgy permitirá a pymes (pequeñas y medianas empresas) y autónomos aplazar unos meses sin intereses el pago de las facturas de la luz y el gas que se emitan a partir de ahora, para ayudar a paliar el impacto de esta crisis en sus ingresos, una medida que podría beneficiar a cerca de 250.000 clientes.



CRECIMIENTO MÁS DÉBIL



El consenso de analistas que integran el panel de Funcas ha rebajado una décima, hasta el 1,5 %, su previsión de crecimiento de la economía española para este año, principalmente por el efecto de la crisis del coronavirus, y alerta de que la cifra podría volver a revisarse a la baja.



Por su parte, la consultora Markit ha rebajado nueve décimas, del 0,9 % a cero, la previsión de crecimiento de la zona euro para este año, tras señalar que Italia y Alemania, que ya estaban cerca de la recesión antes de la epidemia, "podrían arrastrar al resto de la eurozona a la recesión".



El Gobierno del Reino Unido ha recortado del 1,4 % al 1,1 % su previsión de crecimiento de la economía británica en 2020, aunque estas cifras todavía no computan el impacto de la epidemia.



FLEXIBILIZACIÓN DEL DÉFICIT



La Comisión Europea (CE) concretará esta semana sus propuestas para flexibilizar las normas fiscales y de ayudas de Estado, y ha anunciado que pretende movilizar hasta 25.000 millones de euros en inversiones.



También la canciller alemana, Angela Merkel, mostró su disposición a flexibilizar el principio del déficit cero dada su "robusta" salud fiscal, para poder atajar esta situación, en línea con la petición que han hecho los principales institutos económicos de Alemania.



PROGRAMAS DE AYUDA



Merkel dijo que aprobará una partida extraordinaria de hasta 1.000 millones de euros, pero los institutos de opinión más prestigiosos de Alemania creen que el Gobierno federal debe hacer más y no responder con las fórmulas clásicas de paquetes de impulso, que en una crisis como la actual no resultan efectivos.



También el Gobierno italiano estudia nuevas medidas y estímulos económicos para familias y empresas, por una cuantía de 25.000 millones, que se suma a los 7.500 millones que aprobó el 5 de marzo, y Bruselas ya ha aceptado que dispare su déficit.



El Gobierno del Reino Unido, por su parte, anunció un plan de estímulo de 30.000 millones de libras (casi 35.000 millones de euros) y Canadá prepara un plan por 1.000 millones de dólares canadienses (unos 750 millones de dólares), aunque advirtió que esta cifra puede ser solo el principio.



ESTÍMULOS DE BANCOS CENTRALES



El Banco de Inglaterra ha recortado medio punto los tipos de interés, del 0,75 % al 0,25 %, un mínimo histórico, porque da por supuesto un debilitamiento de la economía que, aún sin computar todavía el efecto del coronavirus, el Gobierno del país ha rebajado del 1,4 al 1,1 % para este año.



En Europa, será mañana jueves cuando el BCE anuncie sus acciones para tratar de combatir esta crisis, pero de momento su presidenta ya ha dicho que Europa corre el riesgo de vivir una crisis económica similar a la de 2008 si los líderes de los países no actúan con urgencia y de forma coordinada.



HOTELES Y AGENCIAS, BAJO MÍNIMOS



Más pegado al terreno, los hoteles están sufriendo con severidad los efectos de esta crisis. Así, según los últimos datos que maneja la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), la ocupación de los hoteles de Madrid se ha desplomado y no supera de media el 15 %, lo que acabará impactando en el empleo.



En la Costa del Sol, las reservas hoteleras están al 30-40 %, la mitad que el año pasado, y en La Rioja representantes del sector dicen que las anulaciones podrían alcanzar hasta el 75 % de las reservas de las próximas fechas, especialmente para Semana Santa.



Por ello, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) han concretado medidas fiscales, laborales y financieras.



AEROLÍNEAS EN APUROS



La aerolínea Air Nostrum ha admitido "serias dificultades" derivadas de la cancelación, por ahora, de más de 300 vuelos hasta finales de abril y se prepara para "potenciales escenarios peores", por lo que apela a la "comprensión" de la plantilla.



Lufthansa y sus filiales han anunciado la suspensión de 23.000 vuelos hasta el 24 de abril y esperan más anulaciones.



Aeroflot ha cancelado gran parte de sus vuelos con destino a ciudades de España, Italia, Alemania y Francia debido a la epidemia del coronavirus y el aeropuerto de Kuwait dejará de operar vuelos comerciales a partir de este viernes.



EL AUTOMÓVIL EN PELIGRO



Seat contempla presentar un ERE temporal si la falta de suministro de componentes derivada de la crisis le obliga a detener la producción durante días y las medidas de flexibilidad del convenio colectivo de la compañía no fueran suficientes y este miércoles ha desconvocado un turno de trabajo para el próximo sábado en la planta de Martorell (Barcelona) debido a la falta de suministros.



El grupo automovilístico italo-estadounidense Fiat Chrysler Automobiles (FCA) cerrará temporalmente cuatro fábricas en Italia.